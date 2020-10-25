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    Суспільство

    Місцеві вибори. У Запоріжжі на виборчих дільницях утворилися черги

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    <p>Усі члени&nbsp;виборчої&nbsp;дільниці працюють в масках, на столах розставлені антисептики</p> - Місцеві вибори. У Запоріжжі на виборчих дільницях утворилися черги

    Усі члени виборчої дільниці працюють в масках, на столах розставлені антисептики

    Фото Укрінформ

    У Запорізькій області утворено 1104 виборчих дільниць

    У Запоріжжі на виборчих дільницях з самого ранку утворились черги. 

    Про це повідомляє Укрінформ.

    У Комунарському районі Запоріжжя в школі №90 розміщено кілька дільниць. Вже о 07:40 на порозі школи зібралось з десяток людей, здебільшого пенсійного віку. Дільниці відкрились вчасно, о 08:00. Всередину впускають в масках, вимірюють температуру та просять дотримуватись соціальної дистанції.

    Виборці скаржаться на відсутність світла у кабінках для голосування та не розуміють, як правильно ставити відмітки у бюлетені.

    За 5 хвилин роботи дільниці двоє людей заявили, що неправильно заповнили бюлетені та вимагали інші.

    Усі члени виборчої дільниці працюють в масках, на столах розставлені антисептики.

    У Запорізькій області утворено 1104 виборчих дільниць. За даними поліції, всі вони відкрилися вчасно о 8 годині ранку.

    Нагадаємо, на Луганщині усі дільничні комісії відкрилися вчасно.

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