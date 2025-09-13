Митрополит Епіфаній уперше звершив молитву в Ближніх печерах Лаври

Після молебню Предстоятель вклонився перед святими мощами преподобних отців Печерських, які спочивають у Ближніх печерах Лаври

Під час богослужіння митрополит Епіфаній возніс молитву за Україну та воїнів, які захищають країну від російської агресії

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 12 вересня вперше звершив молебень в підземній церкві на честь Введення в храм Пресвятої Богородиці, що в Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври. Як інформує «Главком», про це повідомили на сайті ПЦУ.

Він нагадав, що в липні вперше звершив молитву в церкві на честь преподобного Феодосія Печерського в Дальніх печерах Лаври.

«Сьогодні ж ми звершили молебень на початок доброї справи у Ближніх печерах, щоб така праця і тут увінчалася успіхом», – сказав митрополит Епіфаній.

Зазначимо, що Ближні печери є частиною Києво-Печерської Лаври. Вони охоплюють комплекс підземних споруд, де почивають мощі печерських подвижників, і групу наземних будівель, що складають окремий архітектурний ансамбль. Разом з Дальніми печерами вони складають так звану Нижню Лавру.

Нагадаємо, у давній київській святині – Кирилівській церкві, унікальному храмі часів Київської Русі, вперше за багато десятиліть пролунала Божественна літургія українською мовою.

Літургію очолив Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Митрополит Епіфаній зазначив під час проповіді, що український народ проти волі завойовників залишався живим, зберігаючи історичне коріння дане Богом. Це коріння, про яке свідчить і цей прекрасний храм.

Також Епіфаній пригадав останні слова Папи Римського про Україну.