Греція підняла артефакти з затонулого корабля під час Першої світової війни

Греція оголосила про підняття на поверхню перших артефактів з корабля HMHS Britannic, який затонув в Егейському морі після наїзду на німецьку міну під час Першої світової війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

HMHS Britannic був третім і останнім кораблем класу «Олімпік» компанії White Star Line, побудованим після Titanic і Olympic. Спочатку призначений для пасажирських перевезень, він був реквізований британським адміралтейством і переобладнаний у госпітальне судно під час Першої світової війни.

21 листопада 1916 року Britannic підірвався на німецькій міні поблизу грецького острова Кеа і затонув менш ніж за годину. З понад 1060 осіб на борту – 30 загинули.

11 професійних глибоководних дайверів провели тижневу операцію з підйому артефактів з місця корабельної аварії, розташованого на глибині понад 120 метрів біля острова Кеа.

Серед піднятих предметів дзвін з оглядової вежі, портова сигнальна ліхтарика, пара біноклів, керамічні плитки з турецької лазні, срібні підноси першого класу та порцелянові умивальники з кают другого класу.

Ці предмети були доставлені до лабораторії Грецького управління підводної археології в Афінах для консервації.

Після завершення консервації артефакти будуть виставлені в Національному музеї підводних старожитностей, який наразі будується в портовому місті Пірей. Виставка буде присвячена Першій світовій війні, і Britannic стане її центральним експонатом X-Ray International.

