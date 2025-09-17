Головна Світ Соціум
Греція підняла артефакти з затонулого корабля під час Першої світової війни

11 професійних глибоководних дайверів провели тижневу операцію з підйому артефактів
фото: : Міністерство культури Греції

Артефакти будуть виставлені в Національному музеї підводних старожитностей

Греція оголосила про підняття на поверхню перших артефактів з корабля HMHS Britannic, який затонув в Егейському морі після наїзду на німецьку міну під час Першої світової війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

HMHS Britannic був третім і останнім кораблем класу «Олімпік» компанії White Star Line, побудованим після Titanic і Olympic. Спочатку призначений для пасажирських перевезень, він був реквізований британським адміралтейством і переобладнаний у госпітальне судно під час Першої світової війни.

21 листопада 1916 року Britannic підірвався на німецькій міні поблизу грецького острова Кеа і затонув менш ніж за годину. З понад 1060 осіб на борту – 30 загинули.

11 професійних глибоководних дайверів провели тижневу операцію з підйому артефактів з місця корабельної аварії, розташованого на глибині понад 120 метрів біля острова Кеа.

21 листопада 1916 року Britannic підірвався на німецькій міні
21 листопада 1916 року Britannic підірвався на німецькій міні
фото: Міністерство культури Греції

Серед піднятих предметів дзвін з оглядової вежі, портова сигнальна ліхтарика, пара біноклів, керамічні плитки з турецької лазні, срібні підноси першого класу та порцелянові умивальники з кают другого класу.

Ці предмети були доставлені до лабораторії Грецького управління підводної археології в Афінах для консервації.

Після завершення консервації артефакти будуть виставлені в Національному музеї підводних старожитностей, який наразі будується в портовому місті Пірей. Виставка буде присвячена Першій світовій війні, і Britannic стане її центральним експонатом X-Ray International.

Нагадаємо, вчені з Колумбійського інституту антропології та історії у Боготі підтвердили виявлення знаменитого іспанського галеону «Сан-Хосе», який затонув у 1708 році з вантажем королівських скарбів. 

 

