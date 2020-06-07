Президент привітав українців з Днем Святої Трійці



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Президент зазначив, що кожен відзначатиме це свято по-своєму

Зеленський закликав українців на свято Трійці не сваритись і не тримати зла

Та що б не робив цього світлого дня, вірю – всі ми дотримаємося старовинного народного звичаю: не будемо сваритися, тримати на когось зла й заздрити. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, вітаючи українців із днем Святої Трійці.

«Дорогі українці, хочу привітати всіх нас із днем Святої Трійці», – зазначив Зеленський у своєму Telegram.

Президент зазначив, що кожен відзначатиме це свято по-своєму. Хтось, за прикладом пращурів, прикрашатиме оселю скошеною травою й зеленим гіллям. Хтось молитиметься. Хтось збере за святковим столом родину. Хтось вшановуватиме пам’ять рідних, яких уже немає.

«Та що б хто не робив цього світлого дня, вірю – всі ми дотримаємося старовинного народного звичаю: не будемо сваритися, тримати на когось зла й заздрити. Гадаю, ніхто не буде проти, щоб у цьому плані кожен новий день був, як свято Трійці. Бо тільки з чистою душею й серцем, без зла, образ і лихих думок ми з вами зможемо зробити нашу країну кращою», – резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, православні християни святкують Трійцю. Це свято традиційно відзначають на 50-й день після Великодня. Воно щорічно відзначається в Україні, як державне свято, додаючи один додатковий вихідний. «Главком» зібрав інформацію про всі повір’я і прикмети, пов’язані зі святом Трійці.

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