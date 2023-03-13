Митрополит УПЦ МП засвітився в елітному готелі Трускавця (фото)

Тиждень проживання в найдешевших номерах разом з харчуванням та базовими послугами на трьох осіб коштує близько 100 тис. грн

Митрополита Харківського і Богодухівського УПЦ МП Онуфрія (справжнє ім’я Легкий Олег Володимирович) помітили на відпочинку в п’ятизірковому готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. Відповідні кадри опинилися в розпорядженні ZAXID.NET.

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Зазначається, що 52-річний архієпископ, одягнений в цивільний одяг, заїхав у Rixos Prykarpattya 6 березня у товаристві жінки та, ймовірно, свого брата.

Rixos Prykarpattya є одним із найдорожчих готелів Трускавця. Наприклад, найдешевші номери без харчування у Rixos Prykarpattya коштують від 3310 грн за добу, а ціна «Напівлюксу» стартує від 8720 грн за добу, «Люкс» коштує від 9460 грн. Та найдорожчі – трикімнатні апартаменти з кухнею та двома ваннами – від 27 720 грн.

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Тиждень проживання в найдешевших номерах разом з харчуванням та базовими послугами на трьох осіб коштує близько 100 тис. грн, а в апартаментах – понад 420 тис. грн.

Також повідомляється, що митрополит Онуфрій їздить по Харкову і Трускавцю на автомобілі Range Rover Autobiography, 2018 року випуску. Середня ринкова вартість такого авто близько $100 тис. Саме на цьому авто Онуфрія з компанією, з якою він заїхав у Rixos Prykarpattya, зафіксували на блокпості на виїзді з Харкова.

Про мільйонні статки митрополита Харківського Онуфрія уже йшлося у розслідуванні програми «Гроші». Журналісти виявили, що архієпископ Онуфрій має елітну нерухомість у Харкові – будинки по 500 квадратних метрів, віп-квартири й земельні ділянки, а також цілий автопарк елітних авто та яхту. Загалом статки Онуфрія оцінили у $4,5-7,5 млн.

За даними YouControl, Олег Легкий також володіє елітною квартирою в Печерському районі Києва, яка зараз виставлена на продаж за $340 тис., та будинком в Алушті. Також він є власником кількох фірм, окремі з них, за даними розслідувачів «Грошей», мають ознаки фіктивності, адже жодних ознак діяльності за адресою їх реєстрації немає.

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Олег Легкий народився у місті Ходорів на Львівщині в сім’ї священика. Закінчив Одеську духовну семінарію та Київську духовну академію УПЦ (МП). У 2000 році пострижений в чернецтво в Києво-Печерській лаврі з ім’ям Онуфрій. У 2012 році рішенням синоду УПЦ МП призначений архієпископом Харківським і Богодухівським, а також ректором Харківської духовної семінарії та настоятелем Свято-Покровського чоловічого монастиря в Харкові.

До слова, предстоятель Московської церкви в Україні, яка сама себе називає УПЦ МП, звернувся до вірян через рішення виселити цю релігійну організацію з Києво-Печерської лаври. Онуфрій просить у Бога миру, а не перемоги для України, також він закликає, «щоб перестали лунати постріли» і «люди примирилися між собою».