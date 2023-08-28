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Мобілізація у Криму: що показало соціологічне дослідження окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мобілізація у Криму: що показало соціологічне дослідження окупантів
Соціологічне дослідження засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Навіть додаткові пільги не мотивують місцевих вступати до лав ворожої армії

Населення тимчасово окупованого Криму дедалі більш незадоволене примусовою мобілізацією до лав російських окупаційних військ. Про це повідомив Центр національного спротиву з посиланням на власні джерела.

Як стало відомо, окупаційна адміністрація Криму провела закрите соціологічне дослідження. Воно засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації у лави російської армії.

«За результатами цього дослідження окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету. Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих», – йдеться в повідомленні Центру нацспротиву.

Нагадаємо, що курортний сезон у тимчасово окупованому Криму цього року провалився. У готелях ціни знизилися на 30% порівняно з 2022 роком через падіння попиту, але упродовж серпня середня кількість бронювань склала лише 40%, тобто цього літа більшість номерів залишалися порожніми. Росіянка Світлана, яка раніше працювала менеджером у кримському туристичному агентстві, розповіла CNN: на півострові і торік було менше курортників, а зараз «туризм зник».

До слова, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна звільнить Крим комбінованим шляхом, який передбачає не лише військові та дипломатичні зусилля. 

Крім того, ще в жовтні 2022 року Буданов прогнозував, що до кінця весни 2023 року ЗСУ зайдуть до Криму. Нині ж він пояснив, що ситуація на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися торік. 

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Теги: мобілізація Крим окупанти

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