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Військова техніка та перелякані люди: CNN описала провал курортного сезону в Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військова техніка та перелякані люди: CNN описала провал курортного сезону в Криму
Пляжі у Криму порожні
фото з відкритих джерел

На півострові і торік було менше курортників, а зараз «туризм зник»

 

Курортний сезон у тимчасово окупованому Криму цього року провалився. У готелях ціни знизилися на 30% порівняно з 2022 роком через падіння попиту, але упродовж серпня середня кількість бронювань склала лише 40%, тобто цього літа більшість номерів залишалися порожніми.

На півострові і торік було менше курортників, а зараз «туризм зник», розповіла CNN росіянка Світлана, яка раніше працювала менеджером у кримському туристичному агентстві. Цього літа вона покинула Крим і переїхала в Санкт-Петербург.

«Нещодавно знову поїхала туди в надії, що все скоро закінчиться, і вони про щось домовляться, щоб припинити конфлікт. Але я залишилася на чотири місяці і зрозуміла, що найближчим часом нічого не закінчиться», – поділилася вона.

Росіянка каже, що час, проведений на півострові, їй не сподобався.

«Я так втомилася від постійних військових літаків над головою, від постійних військових у місті, від поранених, від цих бідних людей, які тікають із переляканими очима, від військової техніки, яка кілька разів мало не розчавила мене», – сказала Світлана.

Ба більше, вона додала, що бронетранспортер окупантів ледь не зіткнувся з її машиною.

Нагадаємо, туроператори РФ побідкалися: сезон в окупованому Криму повністю провалено. 

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Теги: туризм військова техніка конфлікт

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