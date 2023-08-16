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Куп'янський напрямок: Сирський повідомив про ухвалу важливих рішень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Куп'янський напрямок: Сирський повідомив про ухвалу важливих рішень
фото ілюстративне

Олександр Сирський: «З командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, ми обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника»    

Російські загарбники намагаються прорвати оборону Збройних сил з метою блокування й подальшого захоплення Куп'янська. Про це повідомив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Куп'янський напрямок

«У зв’язку з ускладненням обстановки на Куп’янському напрямку, більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста», – повідомив командувач Сухопутними військами.

За словами Сирського, за результатами роботи з командирами на Куп'янському напрямку було прийнято ряд важливих рішень для забезпечення надійності оборони.

Лиманський напрямок

Росіяни здійснюють перегрупування, замінюють частини, які втратили боєздатність внаслідок втрат й не полишають планів щодо нових наступальних дій.

«Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій», – додав Сирський.

Бахмутський напрямок

Ситуація на напрямку складна, однак контрольована. Росіяни контратакують, здійснюють мінування, а також інтенсивно обстрілюють позиції наших воїнів. Разом з тим, Збройні сили продовжують поступово просуватись вперед.

«З командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, ми обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом», – зазначив Сирський.

Триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Теги: окупанти війна росіяни

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