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«Випали з графіка»: Буданов пояснив, чому не виправдався його прогноз про деокупацію Криму

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Випали з графіка»: Буданов пояснив, чому не виправдався його прогноз про деокупацію Криму
Буданов визнав, що події на фронті розвиваються повільніше, ніж планувалося
фото з відкритих джерел

Очільник ГУР наголосив, що Україна впевнено рухається вперед у контрнаступі

У жовтні 2022 року керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозував, що до кінця весни 2023 року ЗСУ зайдуть до Криму. Він пояснив, що ситуація на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися торік. Про це Буданов розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода». Проте він наголосив, що Сили оборони продовжують рухатися до мети.

Журналістка нагадала Буданову прогноз, який він давав восени 2022 року. Тоді голова розвідки заявляв, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року, а бойові дії на території України повинні закінчитися до кінця літа 2023 року. Відповідаючи на це питання, Буданов заявив, що події на фронті розвиваються повільніше, ніж планувалося.

«Випали з графіка, якщо Ви на це натякаєте. Так, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мали б бути за усіма розрахунками. Але маємо, що маємо», – сказав Буданов.

Разом з тим, він наголосив, що Україна впевнено рухається вперед і «це абсолютно публічна стала давно інформація». Буданов також підкреслив, що нині події у Криму й той рівень бойових дій, який відбувається на території півострова, неможливо порівняти з 2022 роком, а тим паче – з 2014-го.

«Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося б, повільніше, ніж розраховували, але йдемо», – заявив голова розвідки.

Він також пояснив, чому його прогноз виявився хибним. За словами Буданова, прогноз базується на фактах і цифрах, на перебігу подій, на прогнозах по показниках економіки, по військових, але є реальність, яка є на полі бою. Голова розвідки наголосив, що реальність на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися на той момент. Тому прогноз щодо того, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року тепер відстає від графіка.

Зауважимо, у червні цього року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов розповів, чому звільнення Криму не відбулося до кінця весни, як це прогнозував Буданов. За словами Юсова, такий термін був лише ймовірним сценарієм, який може зазнавати корективів. Втім, представник ГУР зазначив, що загальна ситуація і загальна оцінка залишаються без змін: «Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими», – сказав Андрій Юсов.

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Теги: Крим війна звільнення Кирило Буданов деокупація

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