Міграційники з паспортним сервісом здійснили майже 300 виїздів до прифронтових громад

Фахівці системи МВС продовжують працювати, щоб необхідні послуги залишалися доступними для громадян навіть у найскладніших умовах

Підрозділи міграційної служби оформили та видали понад 1800 документів

У межах забезпечення до базових державних послуг для мешканців найнебезпечніших регіонів країни Міністерство внутрішніх справ України здійснило від початку року 277 виїздів у небезпечні та важкодоступні райони нашої країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За словами Ігоря Клименка, спеціально обладнані мікроавтобуси виїжджають безпосередньо до населених пунктів, які регулярно зазнають ударів російської армії або де повністю зруйновано цивільну інфраструктуру.

«Державні послуги мають бути доступними для кожного, незалежно від обставин. Саме тому мобільні підрозділи Державної міграційної служби та сервісних центрів МВС продовжують працювати у прифронтових і прикордонних громадах. Водночас вони виїжджають туди, де через наслідки обстрілів або складні життєві обставини громадяни не можуть самостійно дістатися до державних установ», – зазначив міністр.

Окрім розкриття кількості небезпечних рейсів, Ігор Клименко також підбив підсумки ефективності цих виїздів. Співробітники Державної міграційної служби за час цих відряджень оформили та видали понад 1800 документів (зокрема ID-картки та закордонні паспорти), а також надали більше ніж 370 профільних консультацій. Адміністратори мобільних сервісних центрів МВС надали прифронтовим громадянам понад 3000 послуг.

Нагадаємо, депортація українських чоловіків із Німеччини та інших країн Євросоюзу можлива лише за рішенням компетентних органів цих держав, а не з ініціативи України. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у відповіді на запит «Уніан», передає «Главком».

МВС пояснило, що примусове повернення людей через кордон здійснюється відповідно до міжнародних угод. У випадку з державами ЄС йдеться про Угоду між Україною та Європейським Союзом про реадмісію осіб.