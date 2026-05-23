Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міграційники з паспортним сервісом здійснили майже 300 виїздів до прифронтових громад

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Міграційники з паспортним сервісом здійснили майже 300 виїздів до прифронтових громад
Фахівці системи МВС продовжують працювати, щоб необхідні послуги залишалися доступними для громадян навіть у найскладніших умовах
колаж: glavcom.ua/згенеровано ШІ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Підрозділи міграційної служби оформили та видали понад 1800 документів

У межах забезпечення до базових державних послуг для мешканців найнебезпечніших регіонів країни Міністерство внутрішніх справ України здійснило від початку року 277 виїздів у небезпечні та важкодоступні райони нашої країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За словами Ігоря Клименка, спеціально обладнані мікроавтобуси виїжджають безпосередньо до населених пунктів, які регулярно зазнають ударів російської армії або де повністю зруйновано цивільну інфраструктуру.

«Державні послуги мають бути доступними для кожного, незалежно від обставин. Саме тому мобільні підрозділи Державної міграційної служби та сервісних центрів МВС продовжують працювати у прифронтових і прикордонних громадах. Водночас вони виїжджають туди, де через наслідки обстрілів або складні життєві обставини громадяни не можуть самостійно дістатися до державних установ», – зазначив міністр.

Окрім розкриття кількості небезпечних рейсів, Ігор Клименко також підбив підсумки ефективності цих виїздів. Співробітники Державної міграційної служби за час цих відряджень оформили та видали понад 1800 документів (зокрема ID-картки та закордонні паспорти), а також надали більше ніж 370 профільних консультацій. Адміністратори мобільних сервісних центрів МВС надали прифронтовим громадянам понад 3000 послуг.

Нагадаємо, депортація українських чоловіків із Німеччини та інших країн Євросоюзу можлива лише за рішенням компетентних органів цих держав, а не з ініціативи України. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у відповіді на запит «Уніан», передає «Главком».

МВС пояснило, що примусове повернення людей через кордон здійснюється відповідно до міжнародних угод. У випадку з державами ЄС йдеться про Угоду між Україною та Європейським Союзом про реадмісію осіб.

Читайте також:

Теги: документи фронт МВС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ тиснуть, а РФ намагається повернути позиції.
Росіяни намагаються прорватися до Оріхова за будь-яку ціну. Огляд фронту
26 квiтня, 10:31
Жінка спланувала подорож до Європи
100-річна українка оформила закордонний паспорт, щоб поїхати до Європи
23 квiтня, 20:47
Нині триває 1525-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2026 року
28 квiтня, 08:14
Білецький: Наступний виток технологічної революції – у розвитку ударних НРК
«Можливо буде замінити до половини піхоти роботами». Білецький спрогнозував зміни на фронті
29 квiтня, 13:32
Ситуація на фронті 1 травня
Лінія фронту станом на 1 травня 2026. Зведення Генштабу
1 травня, 22:17
Міністерству оборони делеговані повноваження самостійно визначати вимоги до зберігання, перевезення та використання наркотичних засобів і прекурсорів
Уряд спростив доступ до наркотичних препаратів на фронті
3 травня, 11:26
Міністерство закликає українців долучитися до обговорення 
Мінцифри презентувало Стратегію боротьби з ігровою залежністю до 2035 року
5 травня, 15:04
Найчастіше викрадають та втрачають автомати, мисливські рушниці та карабіни
2026 рік може стати рекордним за кількістю втраченої зброї. МВС назвало цифру
8 травня, 10:01
Нині триває 1542-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2026 року
15 травня, 08:14

Суспільство

Міграційники з паспортним сервісом здійснили майже 300 виїздів до прифронтових громад
Міграційники з паспортним сервісом здійснили майже 300 виїздів до прифронтових громад
Суми завтра на 10 годин залишаться без світла: що відомо
Суми завтра на 10 годин залишаться без світла: що відомо
Зеленський привітав воїнів із Днем морської піхоти України
Зеленський привітав воїнів із Днем морської піхоти України
Кого з українців виженуть із ЄС? Голова Державної міграційної служби пояснила ситуацію
Кого з українців виженуть із ЄС? Голова Державної міграційної служби пояснила ситуацію
Поліг під час виконання завдання на Херсонщині. Згадаймо Владислава Карпенка
Поліг під час виконання завдання на Херсонщині. Згадаймо Владислава Карпенка
В Україні не буде спеки: синоптики обіцяють прохолоду зі Скандинавії
В Україні не буде спеки: синоптики обіцяють прохолоду зі Скандинавії

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua