Уряд спростив доступ до наркотичних препаратів на фронті

Міністерству оборони делеговані повноваження самостійно визначати вимоги до зберігання, перевезення та використання наркотичних засобів і прекурсорів

Ключовою зміною є відмова від використання цивільних форм медичної звітності в бойових умовах

Кабінет Міністрів України ухвалив стратегічне рішення, яке кардинально змінює роботу бойових медиків. Відтепер складні цивільні норми звітності за використання наркотичних знеболювальних замінено на спрощені військові протоколи, що дозволить рятувати життя поранених бійців швидше та без ризику юридичних ускладнень для медичного персоналу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Ключовою новацією стала повна відмова від громіздких цивільних форм медичної звітності для підрозділів, що працюють безпосередньо «на нулі». Уряд легітимізував використання форм первинної документації, затверджених Міноборони, зокрема «Картки пораненого».

Це означає, що бойовому медику достатньо зафіксувати факт введення препарату в індивідуальній картці бійця. Така спрощена процедура дозволяє:

легально використовувати сильні знеболювальні під час евакуації;

уникати паперової тяганини в умовах обстрілів;

швидко списувати використані ампули за військовою процедурою.

Згідно з постановою, Міністерству оборони делеговані повноваження самостійно визначати вимоги до зберігання, перевезення та використання наркотичних засобів і прекурсорів.

Раніше медики були змушені дотримуватися стандартів мирного часу (спеціальні сейфи, сигналізація, особливі умови зберігання), що фізично неможливо виконати в окопах чи стабілізаційних пунктах. Тепер ці вимоги скасовані для частин, які виконують бойові завдання або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Спрощений порядок діятиме протягом усього періоду воєнного стану та упродовж 60 днів після його припинення.

Нагадаємо, Уряд України ухвалив пакет важливих рішень, спрямованих на адаптацію процедур забезпечення Сил оборони до умов воєнного часу. Зміни стосуються координації міжнародної допомоги, кодифікації вибухівки та доступу бойових медиків до знеболювальних засобів.