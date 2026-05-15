Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2026 року

glavcom.ua
Нині триває 1542-й день повномасштабної війни
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника та ще один важливий об’єкт російських загарбників

За минулу добу зафіксовано 257 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 55 ракет та 95 авіаційних ударів, скинувши 323 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8517 дронів-камікадзе та здійснив 2884 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Фотовиж, Пустогород, Будки, Ворожба.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав трьох авіаударів із застосуванням семи КАБів, здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 12 – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано сім штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 14 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Тернового, Радьківки й Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував чотири рази, в районах населених пунктів Курилівка, Новоплатонівка та Піщане.

На Лиманському напрямку

Противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах населених пунктів Дробишеве, Озерне, Ямпіль, Діброва та Ставки.

На Слов’янському напрямку

Загарбники двічі намагалися просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 28 атак, поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Кучерів Яру, Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 39 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Родинське, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Білицького, Василівки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував тричі, в напрямках населених пунктів Олександроград, Січневе, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 25 атак у районах населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Гуляйполе, Святопетрівка, Добропілля, Оленокостянтинівка, Чарівне, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське.

На Придніпровському напрямку

Противник проводив три атаки, в бік Антонівки, успіху не мав.

