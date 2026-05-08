2026 рік може стати рекордним за кількістю втраченої зброї. МВС назвало цифру

glavcom.ua
Найчастіше викрадають та втрачають автомати, мисливські рушниці та карабіни
За даними Міністерства внутрішніх справ, з початку року понад 149 тис. одиниць зброї перебуває у розшуку 

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні офіційно зафіксовано 780 465 одиниць втраченої та викраденої зброї. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ України, «воєнний» список розшуку вже становить 66% від загальної кількості зброї у Реєстрі викраденої та втраченої зброї у війну за весь час його існування (1,17 млн одиниць), інформує «Главком».

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що лише за перші чотири місяці 2026 року Реєстр викраденої та втраченої зброї у війну поповнився на 149 760 записів. Це майже дорівнює показнику за весь 2025 рік (179 315 випадків).

«Цьогоріч реєстр поповнився на 149 тис. записів – це майже стільки ж, як і за весь 2025 рік. Найчастіше викрадають та втрачають автомати, мисливські рушниці та карабіни», – йдеться в повідомленні.

Найбільший сплеск втрат зафіксовано у 2022 році (266 086 од.). Після спаду у 2023-му, кількість втраченої зброї знову почала стрімко зростати з 2024 року.

Більшість випадків втрати зброї фіксується доволі оперативно – протягом тижня з моменту зникнення: 512 350 випадків. Водночас 173 980 записів додаються із затримкою понад рік.

У Міністерстві внутрішніх справ України зазначають, що найчастіше у розшук потрапляють автомати, карабіни та мисливські рушниці.

«Беззаперечний антилідер – автомат АК-74: кожен четвертий запис у Реєстрі стосується саме цієї моделі», – зазначають у Міністерстві внутрішніх справ України.

Майже 50% усіх випадків зникнення зброї припадає на три регіони:

  • Миколаївська область;
  • Київ;
  • Донецька область.

За поточними темпами 2026 рік може стати рекордним за кількістю втраченої та викраденої зброї за весь час великої війни.

«Главком» писав, що Кабінет Міністрів затвердив створення електронного Реєстру зброярів – бази даних виробників та постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Мета – підвищити прозорість і ефективність оборонних закупівель, зменшити ризики укладення контрактів із недобросовісними постачальниками та стимулювати чесну конкуренцію в оборонній галузі.

Реєстр є закритою системою з розподіленими правами користування. Це мінімізує ризики витоку даних і забезпечує захищений простір для взаємодії учасників. Рішення ухвалене на виконання Державної антикорупційної програми.
 

