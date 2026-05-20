Чи може Україна примусово повернути чоловіків з Європи? Заява МВС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна зобов’язана приймати назад своїх громадян, якщо котрась із держав ЄС доведе їхнє українське громадянство та відсутність законних підстав для перебування на європейській території
Депортація українських чоловіків із Німеччини та інших країн Євросоюзу можлива лише за рішенням компетентних органів цих держав, а не з ініціативи України. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у відповіді на запит «Уніан», передає «Главком».

МВС пояснило, що примусове повернення людей через кордон здійснюється відповідно до міжнародних угод. У випадку з державами ЄС йдеться про Угоду між Україною та Європейським Союзом про реадмісію осіб.

Згідно з цією угодою, Україна зобов’язана приймати назад своїх громадян, якщо котрась із держав ЄС доведе їхнє українське громадянство та відсутність законних підстав для перебування на європейській території. При цьому передбачена чітка процедура передачі осіб.

«Рішення про законність перебування людини в Німеччині чи іншій країні ЄС ухвалюють виключно органи цієї держави. Саме вони визначають умови в’їзду, проживання або можливого повернення. Україна не має повноважень самостійно вирішувати, кого інша країна повинна залишити або повернути», – наголосила МВС.

Нагадаємо, у вересні 2025 року ЄС схвалив рекомендації щодо поступового завершення тимчасового захисту для українців – вони передбачають координацію між державами-членами для гарантування безпечного добровільного повернення, коли безпекова ситуація це дозволятиме.

До слова, раніше «Главком» писав про дискусію в ЄС щодо майбутнього статусу українців – зокрема, представниця Єврокомісії Ілва Йоганссон заявила, що тимчасовий захист навряд чи буде продовжено у нинішньому форматі.

Як повідомлялося, навіть у разі крихкого миру з поступками майже 2,9 мільйона українських біженців залишаться в Європі після закінчення дії тимчасового захисту – це 56% від їхньої нинішньої кількості. Якщо ж бойові дії триватимуть, в Європі залишаться 99% біженців – 5,16 мільйона осіб.

