Закон про зброю для цивільних. Голова МВС відзвітував про експертні консультації

Відбулися експертні консультації щодо законодавчого врегулювання цивільної вогнепальної зброї. Серед учасників – народні депутати, керівники МВС, Національної поліції, СБУ, ДБР, представники Офісу президента України, громадських організацій, військової, ветеранської, адвокатської, медійної спільнот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Вогнепальна зброя в Україні легалізована. Визначені види і зараз можуть придбати ті, хто відповідає встановленим критеріям. Водночас правила її обігу потребують осучаснення та чіткого врегулювання виключно на рівні закону. І це комплексне питання, яке ми маємо вирішити за завданням президента України», – наголосив міністр.

За словами Клименка, йдеться про ключові речі: право на самозахист, класифікація дозволених видів зброї, чіткі підстави для застосування цивільними, а також механізми вилучення у випадках загрозливої поведінки чи домашнього насильства.

«Окремий блок – підготовка. Теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури. Обовʼязково із залученням бізнесу. Зброя – це не лише право. Першочергова це – відповідальність. І вона має бути підкріплена жорсткими перевірками. Фільтрами, через які не зможуть пройти люди з психічними порушеннями, залежностями, кримінальною історією (навіть якщо справа не дійшла до суду). Це – запобіжники, які повинні спрацювати на кожному етапі», – зазначив Клименко.

Водночас, як підкреслив міністр, «шлях до законодавчого врегулювання питання обігу цивільної зброї непростий та дискусійний».

«Але позиція учасників зібрання єдина: закон про обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні необхідний. Як громадянам, так і правоохоронцям. До того ж, це одне із євроінтеграційних зобов’язань країни», – підсумував очільник МВС.

Як відомо, у лютому 2022 року, перед початком повномасштабної війни в Україні, Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення. Законопроєкт наразі прийнятий у першому читанні і далі не розглядався. Законопроєктом пропонується, зокрема, визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю; визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю.

Наразі в Україні вже працює Єдиний реєстр зброї, який допоміг цифровізувати процес отримання дозволів, проте базовий закон, який би комплексно регулював цю сферу, все ще перебуває на стадії розробки.

Зауважимо, Ігор Клименко висловився щодо надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам.