Закон про зброю для цивільних. Голова МВС відзвітував про експертні консультації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Клименко наголосив, що закон про обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні необхідний
фото: Ігор Клименко/Telegram

Міністр підкреслив, що «шлях до законодавчого врегулювання питання обігу цивільної зброї непростий та дискусійний»

Відбулися експертні консультації щодо законодавчого врегулювання цивільної вогнепальної зброї. Серед учасників – народні депутати, керівники МВС, Національної поліції, СБУ, ДБР, представники Офісу президента України, громадських організацій, військової, ветеранської, адвокатської, медійної спільнот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Вогнепальна зброя в Україні легалізована. Визначені види і зараз можуть придбати ті, хто відповідає встановленим критеріям. Водночас правила її обігу потребують осучаснення та чіткого врегулювання виключно на рівні закону. І це комплексне питання, яке ми маємо вирішити за завданням президента України», – наголосив міністр.

За словами Клименка, йдеться про ключові речі: право на самозахист, класифікація дозволених видів зброї, чіткі підстави для застосування цивільними, а також механізми вилучення у випадках загрозливої поведінки чи домашнього насильства.

«Окремий блок – підготовка. Теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури. Обовʼязково із залученням бізнесу. Зброя – це не лише право. Першочергова це – відповідальність. І вона має бути підкріплена жорсткими перевірками. Фільтрами, через які не зможуть пройти люди з психічними порушеннями, залежностями, кримінальною історією (навіть якщо справа не дійшла до суду). Це – запобіжники, які повинні спрацювати на кожному етапі», – зазначив Клименко.

Водночас, як підкреслив міністр, «шлях до законодавчого врегулювання питання обігу цивільної зброї непростий та дискусійний».

«Але позиція учасників зібрання єдина: закон про обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні необхідний. Як громадянам, так і правоохоронцям. До того ж, це одне із євроінтеграційних зобов’язань країни», – підсумував очільник МВС.

Як відомо, у лютому 2022 року, перед початком повномасштабної війни в Україні, Верховна Рада проголосувала за закон про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення. Законопроєкт наразі прийнятий у першому читанні і далі не розглядався. Законопроєктом пропонується, зокрема, визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю; визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю.

Наразі в Україні вже працює Єдиний реєстр зброї, який допоміг цифровізувати процес отримання дозволів, проте базовий закон, який би комплексно регулював цю сферу, все ще перебуває на стадії розробки.

Зауважимо, Ігор Клименко висловився щодо надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам.

Читайте також:

Читайте також

Ті, хто зупиняють еліту армії РФ
Їх на фронті називають «пожежною командою»… Інтерв'ю з командирами ДШВ
27 квiтня, 20:00
Клименко провів зустріч із керівництвом Донецької області та прифронтових громад
На Донеччині представлено нових керівників Нацполіції та ДСНС
8 квiтня, 17:37
США розширили виробництво озброєнь через цивільні компанії
США вичерпали запаси зброї? Трамп залучив автогігантів до ВПК
16 квiтня, 08:15
Зустріч Дональда Трампа з Марком Рютте в Білому домі пройшла в напруженій атмосфері
Рютте розповів, чи виведе Трамп США з НАТО
18 квiтня, 18:56
Олександр Лукашенко почав лякати, що до Білорусі у разі агресії доєднається Росія
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
20 квiтня, 10:19
Зловмисником виявився 37-річний киянин, який орендує житло в цьому будинку
Затримано чоловіка, який розгулював із автоматом по житловому комплексу у Києві (фото)
21 квiтня, 16:03
Жінка спланувала подорож до Європи
100-річна українка оформила закордонний паспорт, щоб поїхати до Європи
23 квiтня, 20:47
До навчань поліціянтів залучатимуть чинних бойових офіцерів і сержантів
Перша група поліціянтів їде на полігон на посилені тренування – Клименко
27 квiтня, 19:57
Виявилося, що 40-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, розгулював залою супермаркету з грашковою рушницею
Поліція Києва затримала у магазині чоловіка зі зброєю: порушник виявився військовим у СЗЧ
Вчора, 10:47

Вступ до ЄС у 2027 році: віцепрем’єр розповів, скільки вимог залишилося виконати Україні
РФ атакувала енергооб'єкти, залізницю. Президент повідомив деталі нічного удару
Переговори Трампа і Путіна: чому Україна перестала реагувати на їхні дзвінки
Зеленський анонсував кадрові зміни в МЗС та посольствах
Україна і пʼять європейських країн створили коаліцію з оборонних закупівель
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

