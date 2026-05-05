Мінцифри презентувало Стратегію боротьби з ігровою залежністю до 2035 року

Вперше держава офіційно визначає лудоманію фактором, який загрожує не лише добробуту людей, а й національній безпеці

Міністерство цифрової трансформації України розробило та представило масштабну державну Стратегію боротьби з ігровою залежністю. Вперше на офіційному рівні лудоманію визнано фактором, що загрожує не лише добробуту окремих громадян, а й національній безпеці країни. Українців закликають долучитися до публічного обговорення документа, інформує «Главком».

Розробники Стратегії наголошують: ігрова залежність перестала бути особистою проблемою гравця. Це комплексний виклик, що провокує:

зростання рівня бідності та безробіття;

збільшення кількості домашніх конфліктів та розлучень;

ріст рівня злочинності.

«Нова політика закладає створення повного циклу підтримки: від інформування населення про ризики та способи отримання допомоги – до лікування, реабілітації та повернення до нормального життя людей з ігровою залежністю», – зазначається у презентації проєкту.

До реалізації Стратегії залучать понад 40 державних органів, серед яких Міносвіти, Міністерство охорони здоров'я та Мінсоцполітики. Програма передбачає створення системи допомоги на всіх етапах:

Запровадження спеціального скринінгу для виявлення залежності, розробка чітких «маршрутів пацієнта» та розширення доступу до психологічної допомоги.

Підготовка лікарів, психологів та соцпрацівників для роботи з лудоманами та їхніми родинами.

Окремий акцент зроблено на допомозі рідним залежних осіб, які постраждали від фінансових чи психологічних наслідків ігроманії.

Ігрова залежність (або лудоманія) – це психологічний розлад, який проявляється у непереборному патологічному потягу до азартних ігор. Людина втрачає контроль над своїм бажанням грати, навіть якщо це призводить до руйнування її життя, боргів та проблем із близькими.

Мінцифри закликає громадськість, експертів та зацікавлених осіб ознайомитися з текстом Стратегії та надіслати свої зауваження. Це допоможе зробити політику боротьби з лудоманією максимально ефективною та інклюзивною.

Ознайомитися з документом та надіслати пропозиції можна за офіційним посиланням на сайті міністерства.

Головні ознаки ігрової залежності:

Гравець весь час планує наступну ставку, шукає гроші або згадує минулі ігри.

Щоб отримати ті ж емоції («кайф» або азарт), людині потрібно ставити все більші суми.

Після програшу виникає нав'язливе бажання негайно повернути гроші через нову гру, що веде до ще більших збитків.

Дратівливість або тривога, коли немає можливості грати, брехня рідним про кількість програних грошей.

Нагадаємо, Асоціація українських операторів грального бізнесу запропонувала Міністерству цифрової трансформації України спеціальний механізм блокування військовослужбовців, які мають залежність від азартних ігор, – за участі командирів військових підрозділів.

«Главком» писав, що у середньому за січень-листопад 2024 року українці щомісяця витрачали близько 12,7 млрд грн на поповнення ігрових рахунків онлайн-казино та беттингових компаній. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк. Загалом за 2024 рік українці витратили на поповнення ігрових рахунків 158 млрд грн.