«Можливо буде замінити до половини піхоти роботами». Білецький спрогнозував зміни на фронті

Замінити піхоту роботами: Андрій Білецький озвучив план технологічної революції на фронті

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький під час закритої зустрічі зі студентами представив амбітне бачення трансформації українського війська. Головний акцент – масштабна роботизація передової та відмова від радянської моделі управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Третій армійський корпус.

Андрій Білецький переконаний, що технологізація – це не просто тренд, а єдиний шлях до збереження життів українських захисників. Він поставив перед своїм корпусом конкретну ціль на 2026 рік.

«Забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами – планка, яку я ставлю для корпусу цього року», – заявив Білецький.

На його думку, за умови системного державного підходу та розвитку технологій, у перспективі можливо буде замінити до половини піхоти на окремих ділянках фронту. Водночас він підкреслив, що про повну заміну живої сили безпілотними системами поки не йдеться.

Командир наголосив, що після буму повітряних дронів наступним етапом технологічних перегонів стануть наземні роботизовані комплекси (НРК).

Зокрема мова йде про ударні місії, логістику на «нулі», евакуацію поранених та мінування.

Білецький також відзначив важливість залучення приватних вишів до військової освіти, аби інтегрувати сучасні інженерні та управлінські рішення у військове середовище.

Окрім технічних аспектів, командир Третього корпусу торкнувся критичного питання управління військами. На його думку, стара система, побудована на жорсткій централізації та страху, більше не працює в реаліях сучасної війни.

«Децентралізація рішень, гнучкість та адаптивність – ключ до перемоги у війні 21 століття», – розповів Білецький.

За слова Білецького, система, побудована на страху та недовірі в умовах сучасної війни – приречена.

