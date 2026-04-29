«Можливо буде замінити до половини піхоти роботами». Білецький спрогнозував зміни на фронті

Максим Бурич
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький під час закритої зустрічі зі студентами представив амбітне бачення трансформації українського війська. Головний акцент – масштабна роботизація передової та відмова від радянської моделі управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Третій армійський корпус.

Андрій Білецький переконаний, що технологізація – це не просто тренд, а єдиний шлях до збереження життів українських захисників. Він поставив перед своїм корпусом конкретну ціль на 2026 рік.

«Забрати з передньої лінії третину піхоти і замінити її наземними безпілотними системами – планка, яку я ставлю для корпусу цього року», – заявив Білецький.

На його думку, за умови системного державного підходу та розвитку технологій, у перспективі можливо буде замінити до половини піхоти на окремих ділянках фронту. Водночас він підкреслив, що про повну заміну живої сили безпілотними системами поки не йдеться.

Командир наголосив, що після буму повітряних дронів наступним етапом технологічних перегонів стануть наземні роботизовані комплекси (НРК).

Зокрема мова йде про ударні місії, логістику на «нулі», евакуацію поранених та мінування.

Білецький також відзначив важливість залучення приватних вишів до військової освіти, аби інтегрувати сучасні інженерні та управлінські рішення у військове середовище.

Окрім технічних аспектів, командир Третього корпусу торкнувся критичного питання управління військами. На його думку, стара система, побудована на жорсткій централізації та страху, більше не працює в реаліях сучасної війни.

«Децентралізація рішень, гнучкість та адаптивність – ключ до перемоги у війні 21 століття», – розповів Білецький.

За слова Білецького, система, побудована на страху та недовірі в умовах сучасної війни – приречена.

Нагадаємо, Міністерство оборони разом із Brave1 протестувало на полігоні нове покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників.

Теги: фронт робототехніка війна Андрій Білецький

Читайте також

Японський автогігант зупинив виробництво через війну
Відомий автовиробник призупинив виробництво на Близькому Сході
6 квiтня, 18:42
Шосткинська громада постраждала від атаки РФ
РФ вдарила керованими авіабомбами по Сумщині: загинула людина, є поранені
3 квiтня, 07:35
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
Україна повернула тіла воїнів, президент заявив про загрозу для двох міст. Головне за 9 квітня 2026
9 квiтня, 21:18
Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку
Переговори про мир в Україні. Росія назвала винних у провалі процесу
14 квiтня, 01:13
Початковий етап постачання продукції сфокусовано на безпілотниках, розроблених передовими підприємствами ВПК України
€90 млрд для України: ЄС визначив першу ціль фінансування
16 квiтня, 14:12
Ворожий безпілотник влучив у мʼясокомбінат у Богодухові
РФ поцілила у м’ясокомбінат на Харківщині, є постраждалі
18 квiтня, 14:31
Глава України підписав указ №321/2026
Зеленський затвердив комісію, яка займатиметься оборонними технологіями
20 квiтня, 18:46
Портрет захисника України Володимира Пирогова на будинку, де останні роки жив воїн
У Києві встановлено меморіальну композицію на честь полеглого воїна 72-ї бригади (фото)
22 квiтня, 17:31
Війна в Ірані зірвала постачання фісташок на світовий ринок
Ринок фісташок лихоманить. Війна в Ірані вдарила по поставках продукції
27 квiтня, 10:04

Міноборони протестувало нове покоління FPV-дронів
Сили оборони за чотири місяці отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за 2025 рік
Президент повідомив, скільки наземних роботизованих комплексів має виробляти Україна в рік
Поставки тайванських дронів до Європи рекордно зросли через війну в Україні
Москва у вогні: гра Metro 2039 випустила трейлер про війну в Україні (відео)
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03
Торгівля людьми і відмивання грошей: поліція Польщі затримала українців
Сьогодні, 13:35
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20
Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
