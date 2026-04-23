Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

100-річна українка оформила закордонний паспорт, щоб поїхати до Європи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Жінка спланувала подорож до Європи
фото: МВС

Незабаром жінка має отримати документ

До Слов’янського відділу Державної міграційної служби звернулась громадянка 1925 року народження, щоб оформити паспорт для виїзду за кордон. Вона планує відвідати онуку в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

«Олександра Іванівна спланувала подорож до Європи для відпочинку та відвідування онуки. Цими днями Олександра Іванівна має отримати зазначений документ», – йдеться у повідомленні.

Отримати адміністративні послуги з оформлення паспортних документів можна у будь-якому підрозділі міграційної служби за місцем звернення незалежно від реєстрації місця проживання.

Раніше Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1709, яка робить процедуру одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта постійною.

Тепер громадянам не потрібно витрачати час на окремі візити: за один раз можна подати документи на оформлення або обмін внутрішнього паспорта та одного чи кількох закордонних. Ця послуга доступна як для дорослих, так і для дітей до 14 років, зокрема й у випадках, коли старі документи були втрачені або викрадені.

Теги: МВС Європа паспорт українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua