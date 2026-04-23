100-річна українка оформила закордонний паспорт, щоб поїхати до Європи
Незабаром жінка має отримати документ
До Слов’янського відділу Державної міграційної служби звернулась громадянка 1925 року народження, щоб оформити паспорт для виїзду за кордон. Вона планує відвідати онуку в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
«Олександра Іванівна спланувала подорож до Європи для відпочинку та відвідування онуки. Цими днями Олександра Іванівна має отримати зазначений документ», – йдеться у повідомленні.
Отримати адміністративні послуги з оформлення паспортних документів можна у будь-якому підрозділі міграційної служби за місцем звернення незалежно від реєстрації місця проживання.
Раніше Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1709, яка робить процедуру одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта постійною.
Тепер громадянам не потрібно витрачати час на окремі візити: за один раз можна подати документи на оформлення або обмін внутрішнього паспорта та одного чи кількох закордонних. Ця послуга доступна як для дорослих, так і для дітей до 14 років, зокрема й у випадках, коли старі документи були втрачені або викрадені.
