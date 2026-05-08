Пожежа у Зоні відчуження: МВС розповіло, чи є загроза радіації

Валерія Поліщук
фото: t.me/dsns_telegram

Радіаційний стан на всій території України залишається в межах норми, попри триваючу ліквідацію масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Станом на 17:00 за даними гідрометеорологів рівень гамма-випромінювання не перевищує допустимих значень у жодному регіоні країни. Моніторинг здійснюється у посиленому режимі через надзвичайну ситуацію в Київській області.

Наразі рятувальники продовжують ліквідацію вогню в Чорнобильській зоні. 

Нагадаємо, у Зоні відчуження триває ліквідація займання, яке через штормові пориви вітру та аномальну суху погоду швидко поширюється новими лісовими кварталами. Станом на ранок 8 травня вогонь пройшов площу понад 1100 га.

Ситуацію ускладнюють суха погода, сильні пориви вітру та мінна небезпека на окремих ділянках території. Через загрозу вибухонебезпечних предметів у частині лісових кварталів роботи з гасіння тимчасово не проводять.

Чорнобильська зона відчуження - це територія, яка зазнала значного радіаційного забруднення після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році. Після катастрофи звідти евакуювали населення, а навколо станції створили 30-кілометрову зону з обмеженим доступом.

Загальна площа зони становить майже 2600 квадратних кілометрів. Вона охоплює північ Київської області, де розташовані ЧАЕС, міста Чорнобиль і Прип'ять, а також частину Житомирської області поблизу кордону з Білоруссю.

