Суми завтра на 10 годин залишаться без світла: що відомо

Разом з відключенням світла у місті буде понижений тиск води

У неділю, 24 травня, обласний центр Сумщини опиниться в умовах тривалого планового вимкнення електроенергії. Подача світла до житлових кварталів та комерційних об'єктів буде повністю припинена на 10 годин через проведення невідкладних відновлювальних робіт на магістральних об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву в.о. міського голови Сум, секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря.

За словами Артема Кобзара, пауза в енергопостачанні є вимушеним кроком, необхідним для того, щоб фахівці обленерго могли безпечно провести масштабний комплекс ремонтних та технічних робіт. Енергетики почнуть ремонтні заходи із самого ранку, тому містянам радять підготуватися заздалегідь.

«На жаль, завтра із шостої ранку до 16:00 у місті Суми буде відсутнє електропостачання. Працівники обленерго будуть займатися відновленням», – наголосив Артем Кобзар, окремо закликавши сумчан завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки, ноутбуки та інші автономні гаджети.

Припинення подачі струму безпосередньо вплине і на роботу міської системи водопостачання та водовідведення. Через знеструмлення основних ліній живлення ключові об'єкти КП «Міськводоканал» будуть вимушено переведені на роботу від аварійно-резервних джерел (потужних дизель-генераторів).

Комунальники попереджають про зміну гідравлічного режиму в міських мережах.

Стабільна подача води в місто здійснюватиметься з пониженим тиском лише в короткому часовому проміжку – з 08:00 до 12:00. Через повне вимкнення електричних підкачувальних насосів на центральних теплових пунктах (ЦТП), мешканці верхніх поверхів висотних будинків можуть взагалі залишитися без води на весь період ремонту.

Повноцінне відновлення водопостачання у звичайному високотисковому режимі відбудеться одразу після завершення робіт енергетиками та подачі стабільної напруги на помпові станції.

