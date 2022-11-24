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Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 24 листопада

Юрій Лящук
glavcom.ua
Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 24 листопада
Слід очікувати налипання мокрого снігу
фото ілюстративне

Синоптики обіцяють дощ, мокрий сніг та ожеледицю

Сьогодні, 24 листопада, по всій країні буде хмарна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

В Україні, крім сходу та південного сходу, дощ, вночі та вранці в західних і північних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу.

Вітер східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла. На півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, в Криму до 17°.

Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 24 листопада фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: прогноз погоди Україна снігопад

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