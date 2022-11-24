Мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 24 листопада

Синоптики обіцяють дощ, мокрий сніг та ожеледицю

Сьогодні, 24 листопада, по всій країні буде хмарна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

В Україні, крім сходу та південного сходу, дощ, вночі та вранці в західних і північних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу.

Вітер східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла. На півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, в Криму до 17°.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.