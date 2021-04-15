  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Мокрий сніг та дощі: прогноз погоди в Україні на 15 квітня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Синоптики попередили українців про погіршення погоди - Мокрий сніг та дощі: прогноз погоди в Україні на 15 квітня
    Синоптики попередили українців про погіршення погоди
    Фото з відкритих джерел

    У Карпатах протягом доби 0-5° морозу

    У четвер, 15 квітня, в Україні буде хмарна та багата на опади погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    В Україні продовжує дощити, однак 15 квітня опади прогнозують не лише на території західних областей, а скрізь.

    Найтепліше буде на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині та Чернігівщині – +14...+17 градусів. Найнижчої позначки стовпчики термометрів сягатимуть на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та Буковині – +4...+7 градусів.

    Так, синоптики сьогодні прогнозують у західних областях вночі невеликий, вдень помірний дощ та мокрий сніг; температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, на високогір'ї Карпат протягом доби 0-5° морозу.

    Прогноз погоди на 15 квітня
    Прогноз погоди на 15 квітня

    На решті території - дощі, вночі у північних, центральних та східних областях без істотних опадів, температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

    У Києві 15 квітня вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies