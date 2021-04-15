Мокрий сніг та дощі: прогноз погоди в Україні на 15 квітня

У Карпатах протягом доби 0-5° морозу

У четвер, 15 квітня, в Україні буде хмарна та багата на опади погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні продовжує дощити, однак 15 квітня опади прогнозують не лише на території західних областей, а скрізь.

Найтепліше буде на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Сумщині та Чернігівщині – +14...+17 градусів. Найнижчої позначки стовпчики термометрів сягатимуть на Закарпатті, Прикарпатті, Львівщині та Буковині – +4...+7 градусів.

Так, синоптики сьогодні прогнозують у західних областях вночі невеликий, вдень помірний дощ та мокрий сніг; температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, на високогір'ї Карпат протягом доби 0-5° морозу.

Прогноз погоди на 15 квітня

На решті території - дощі, вночі у північних, центральних та східних областях без істотних опадів, температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 15 квітня вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.