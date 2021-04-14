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    У Вінниці прогнозують дощ: погода на 15 квітня

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    У давнину помітили: якщо у цей день весняні води течуть повільно, лід тоне, значить буде тяжко людям у цьому році - У Вінниці прогнозують дощ: погода на 15 квітня
    У давнину помітили: якщо у цей день весняні води течуть повільно, лід тоне, значить буде тяжко людям у цьому році
    Фото з відкритих джерел

    Вітер вночі буде південно-східний, вдень східний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду

    У четвер, 15 квітня, у Вінниці синоптики прогнозують хмарну погоду, вдень опадів не очікується, вдень дощитиме. Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

    Температура повітря вночі очікується від +5°С до +7°С, вдень від +13°С до +15°С. Вітер вночі буде південно-східний, вдень східний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

    За церковним календарем 15 квітня вшановується пам'ять преподобного Тита чудотворця і мученика Полікарпа. У народі Тита називали Льодоломом, оскільки колись у цей час розкривалися від льоду річки. У давнину помітили: якщо у цей день весняні води течуть повільно, лід тоне, значить буде тяжко людям у цьому році.

    Тим часом, 14-15 квiтня, на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    У зв’язку з вiдлигою та очiкуваними опадами рівні води підніметься на 0,3 - 1 м, без негативних наслiдкiв.

    Сьогодні, 14 квітня, у Карпатах температура знизилася до -2°. «На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, дрібний сніг, вітер східний 5-7 м/с», – йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

    Теги: прогноз погоди Вінниччина повітря
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