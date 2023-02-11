Морози поступово слабшають: прогноз погоди на вихідні

Очікується сніг у більшості областей України

11-12 лютого погоду формуватиме улоговина циклону з північних широт. Внаслідок проходження атмосферних фронтів територією України у більшості областей випаде сніг, вдень із дощем. Температура коливатиметься від 17° морозу вночі до 6° тепла вдень.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У суботу випаде сніг у західних, північних регіонах та на Вінниччині. А в неділю варто чекати на сніжний день у більшості областей, вдень також очікується дощ.

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На дорогах країни, крім більшості південних областей, буде ожеледиця.

Вітер пануватиме західний, зі швидкістю 7-12 м/с. У суботу вдень у західних, північних областях та в Карпатах місцями відчуватимуться пориви 15-20 м/с. Так само буде й у неділю на Лівобережжі.

Попри опади, морози поступово слабшають. Температура вночі становитиме 4-10° морозу, а в північній частині 1-6° морозу. Вдень прогріється від 1° морозу до 4° тепла, у південних областях стовпчики термометра покажуть 1-6° тепла. У Карпатах у суботу вночі температура опуститься до 11-17° морозу, а вдень прогріється до 2-7° морозу.

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Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко дала прогноз погоди на вихідні. За її словами, морози ослабнуть, однак потепління супроводжуватиметься ускладненням погоди.