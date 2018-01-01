Как правильно отпраздновать Крещение Господне в 2018 году. Традиции и обряды праздника

Что нужно знать о Крещение Господне

В пятницу, 19 января, православные украинцы будут отмечать Крещение Господне или Богоявление, один из главных христианских праздников. «Главком» напоминает об основных правилах, которых необходимо придерживаться в этот день. За день до Крещения, 18 января, стоит соблюдать строгий пост: верующие постятся весь день. А вечером принято

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Главком Филарет на Крещение освятил воды Днепра 19 января 2017 года

Что нужно знать о Крещение Господне

В пятницу, 19 января, православные украинцы будут отмечать Крещение Господне или Богоявление, один из главных христианских праздников. «Главком» напоминает об основных правилах, которых необходимо придерживаться в этот день.

За день до Крещения, 18 января, стоит соблюдать строгий пост: верующие постятся весь день. А вечером принято употреблять «Голодную кутью». Также в этот день готовят постный рис и жареную рыбу.

В этот день принято освящать воду, которую часто хранят целый год. При этом крещенская вода не теряет своих свойств более года, верующие используют ее для лечения от болезней, а также для поддержания духа и очищения жилища. Эта традиция сохранилась в память того, что 30-летний Иисус в этот день освятил воду своим омовением.

Советы для купания

Верующие также совершают омовения, чтобы очистить душу от грехов. Перед погружением в прорубь нужно три раза перекреститься и окунуться со словами: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа». Эти слова стоит повторять перед каждым погружением в воду.

Считается, что наилучший промежуток времени для крещенских купаний – это время с 12:00 ночи 18 января до 01:30 19 января. Именно в это время вода обладает сильными целительными свойствами, помогающими излечиться от различных недугов.

Как купание на Крещение влияет на здоровье

Медики не советуют купаться в этот день всем. Ведь погружение в холодную воду может иметь негативные последствия. В частности, купание на Крещение может обернуться болями для тех, кто страдает от:

гипертонии;

ревматизма;

атеросклероза;

туберкулеза;

любыми острыми хроническими заболеваниями.

Стоит ли крестить детей в этот день

В старину после Крещения начинался новый свадебный сезон, который длился до Большого поста. Добрым предзнаменованием считается, если в этот день договорятся о будущей свадьбе. В народе говорят: «Крещенское рукобитье — к счастливой семье». Кроме того, в этот день принято гадать на суженого.

Считается, что тот, кто крещен в этот день — будет счастливейшим человеком на всю жизнь. Однако нельзя забывать, что обряд крещения обычно совершается на 40-й день после появления ребенка на свет. Именно этот день имеет большое значение с религиозной точки зрения: в ветхозаветной церкви на 40-й день ребенка приносили в храм, на 40 день читается молитва над родившей женщиной. До этого же ей не советуют участвовать в каких-либо религиозных обрядах.

В другие же дни года наиболее благоприятными днями для крещения ребенка считается каждый четверг.

Как известно, католики праздновали Крещение Господне 6 января 2018 года.

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