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«Мріяв про це всі п'ять місяців»: щемливе відео розмови звільненого полоненого з коханою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Мріяв про це всі п'ять місяців»: щемливе відео розмови звільненого полоненого з коханою
На Великдень Україна повернула з полону ще 130 українських військових
фото: Facebook / Юлія Приймак

Звільнений захисник вперше після п’яти місяців полону почув кохану

У мережі з'явилося зворушливе відео дзвінка звільненого з полону українського захисника до своєї коханої. Військовий є одним зі 130 осіб, яких вдалося повернути в Україну в межах великоднього обміну полоненими. Ролик опублікувала керівниця Центрального представництва Координаційного Штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак.

Звільнений захисник, який вперше за п’ять місяців полону почув кохану, не стримував емоцій.

«Я вже вдома. Капець, я так радий тебе бачити! Це те, про що я мріяв усі п'ять місяців», – сказав він.

Дівчина зі сльозами щастя на очах відповіла, що також дуже рада і весь цей час вірила, що він повернеться живим і неушкодженим.

Після розмови військовий показав лист від дівчини та їхнє спільне щасливе фото.

Нагадаємо, що 10 квітня додому вдалося повернути сотню українців, а 16 квітня, на Великдень, Україна повернула з полону ще 130 українських військових.

До відома, майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань.

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