МВС хоче виплачувати винагороди за відео з порушниками на дорогах

фіксувати порушення ПДР можна буде з будь-якого мобільного пристрою, на якому буде встановлено певний мобільний додаток

В Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що законопроєкт 5798, який передбачає фіксацію порушення ПДР з мобільного телефона, дозволить зменшити їхню кількість. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Цей законопроєкт передбачає, що фіксувати порушення ПДР можна буде з будь-якого мобільного пристрою, на якому буде встановлено певний мобільний додаток.

Фіксувати можна буде такі порушення: проїзд на червоне світло світлофора, перетин подвійної смуги, проїзд по полосі громадського транспорту, проїзд залізничного переїзду на заборонений сигнал, перешкоджання проїзду пожежної, поліцейської автівка, або машини швидкої допомоги.

В проєкті закону вказується, що людина, яка через таке відео сповістить поліцію, зоже пізніше отримати за це винагороду, що буде рахуватися як відсоток від штрафу, сплаченого порушником.

«Планується, що відзняте правопорушення за допомогою мобільного додатку, буде передаватися онлайн в поліцію. Далі свідок отримує відповідь від правоохоронців, щодо реєстрації порушення і його подальшої долі. Своєю чергою правопорушнику надсилається штраф з доданням відеофіксації його порушення. …експерти наголошують, що завдяки цьому додатку зменшиться кількість безкарних правопорушників. Адже додаток не фіксує хто наразі перебуває за кермом мажор, депутат чи високопосадовець, тому фіксуватиме абсолютно всі порушення ПДР», - йдеться у повідомленні.