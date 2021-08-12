МЗС закликає українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території Афганістану

У МЗС радять українцям у разі загрози життю або здоров’ю невідкладно звертатися до посольства

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Афганістані утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто перебуває там – негайно виїжджати. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС.

«У зв’язку з ескалацією збройного конфлікту в Ісламській Республіці Афганістан Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, - негайно залишити її територію», – йдеться у повідомленні.

У МЗС також радять українцям у разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, невідкладно звертатися до посольства України в Республіці Таджикистан, до зони відповідальності якого належить Афганістан (телефон «гарячої лінії»: +992 900006520, електронна адреса: [email protected]) або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС за номером телефону +38 044 238-16-57, електронна адреса: [email protected]

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні в оточене талібами місто Мазарі-Шариф прибув президент Афганістану Втрата Мазарі-Шарифа означатиме повну втрату контролю над Північним Афганістаном, оплотом руху «Талібан».

12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.