На Черкащині прокурор-інвалід втратив «бронь» і посаду: стали відомі причини

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
На Черкащині прокурор-інвалід втратив «бронь» і посаду: стали відомі причини
Дисциплінарна комісія визнала: поведінка уманського прокурора дискредитує органи прокуратури
фото: sud.ua

Прокурор Уманської окружної прокуратури Олександр Бурлака систематично уникав медобстеження на підтвердження II групи

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів наклала дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади прокурора Уманської окружної прокуратури Черкаської області Олександра Бурлаки. Про це повідомляє «Главком» на рішення від 24 вересня.

Ключові претензії до прокурора – систематично ігнорував виклики щодо медичного обстеження в Інституті МОЗ. З липня 2020 року Бурлака отримує пенсію по інвалідності на підставі II групи довічно, яку призначила Черкаська обласна МСЕК №1. Протягом 2020-2024 років посадовець задекларував 768,6 тис. грн пенсії.  

«Його небажання пройти медичне обстеження у межах досудового розслідування для перевірки законності встановлення йому II групи інвалідності скомпрометувало його як представника держави та підірвало довіру до органів прокуратури загалом. Дії прокурора Бурлаки О.М. та інших прокурорів розцінюються суспільством та використовуються медіа як спосіб уникнення відповідальності, пов’язаної з незаконним встановленням інвалідності та безпідставним отриманням пенсійних виплат», – ідеться у матеріалах дисциплінарної скарги.

У свій захист прокурор Бурлака заявив, що виклики до медичної установи містили рекомендаційний характер. Цитуючи норми законодавства, прокурор зауважив: особи, яким оформлено інвалідність без зазначення терміну проведення повторного огляду, проходять обстеження на підтвердження групи за власним бажанням або за рішенням суду. Чи було відповідне рішення суду, йому ніхто не повідомляв.

Окремо прокурор обурився твердження скаржника (керівництва Черкаської обласної прокуратури), що його поведінка «якимось чином розцінюються суспільством та використовуються медіа, як спосіб уникнення відповідальності, пов’язаної з незаконним встановлення йому інвалідності та безпідставним отриманням пенсійних виплат».

Під час аналізу ситуації з прокурором Бурлакою Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія отримала пояснення від інших посадовців прокуратури та представників ТЦК. Як з’ясувалося, прокурор Олександр Бурлака свідомо не повідомляв ТЦК та СП, що є інвалідом. Відповідно, не оформляв відстрочку від мобілізації за цією підставою. Натомість Бурлака, як і інші прокурори, був заброньований. Однак наразі обласна прокуратура анулювала йому «бронь».

«Неповідомлення ТЦК та СП щодо наявної групи інвалідності й одночасне перебування в статусі військовозобов’язаного чи броньованого – є порушенням порядку обліку, що для прокурора є етично недопустимим поняттям. Такі дії Бурлаки О.М. можуть стати підставою для втрати довіри не лише до статусу прокурора в контексті доброчесності, а й до статусу військовослужбовця як такого», – дійшла висновків Комісія.

Крім того, Комісія критично оцінила пояснення прокурора Бурлаки щодо недопустимості втручання у його приватне життя та порушення прав, передбачених статтею 8 Європейської Конвенції з прав людини. Йому нагадали, що статус прокурора покладає на особу посилену відповідальність. При цьому недопущення поведінки, що може зашкодити репутації правоохоронного органу, є однією із головних складових етичності прокурора.

За висновками дисциплінарної комісії, прокурор Бурлака допустив неповагу до вимог етичної поведінки, не вжив заходів для збереження власної ділової репутації та репутації прокуратури.

«Його поведінка дискредитує органи прокуратури, спричиняє підриву суспільної довіри до державної інституції, формує враження про толерування корупційних ризиків всередині системи, особливо у період дії особливого правового режиму», – воєнного стану», – зазначено у рішенні комісії.

Як повідомляв «Главком», у вересні Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула прокурора окружної прокуратури Хмельницького Олександра Терлецького до дисциплінарної відповідальності та наклала на нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури. Правоохоронець навідріз відмовлявся підтверджувати групу інвалідності.

Теги: бюджет війна гроші прокурор Черкащина МСЕК

