У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, 10 – поранені

На Донеччині за добу через обстріли загинуло п'ятеро людей, 13 поранені

За 14 вересня російські війська 46 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинуло п’ятеро цивільних, ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з поисланням на голову обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Як зазначив голова ОВА, у Шахівській громаді Покровського району загинула одна людина, одна поранена, пошкоджено автобус.

фото: Вадим Філашкін

Краматорський район зазнав більших руйнувань та жертв:

У Костянтинівці четверо людей загинули, десятеро поранені. Пошкоджено понад 40 житлових будинків, адміністративні будівлі, крамниці та автомобілі.

В Олександрівці, Краматорську, Ямполі та Іллінівці по одній пораненій особі.

Значні руйнування зафіксовано в Слов'янську (5 багатоповерхівок, підприємство) та Очеретиному (3 багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі).

фото: Вадим Філашкін

Як зазначив Вадим Філашкін, у Сіверську одна людина поранена, пошкоджено два будинки.

Загалом з прифронтових населених пунктів евакуйовано 1001 людину, серед них — 109 дітей.