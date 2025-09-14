Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, 10 – поранені

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, 10 – поранені
Пошкоджено понад 40 житлових будинків, адміністративні будівлі, крамниці та автомобілі
фото: Вадим Філашкін

На Донеччині за добу через обстріли загинуло п'ятеро людей, 13 поранені

За 14 вересня російські війська 46 разів обстріляли населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинуло п’ятеро цивільних, ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з поисланням на голову обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Як зазначив голова ОВА, у Шахівській громаді Покровського району загинула одна людина, одна поранена, пошкоджено автобус.

У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, 10 – поранені фото 1
фото: Вадим Філашкін

Краматорський район зазнав більших руйнувань та жертв:

  • У Костянтинівці четверо людей загинули, десятеро поранені. Пошкоджено понад 40 житлових будинків, адміністративні будівлі, крамниці та автомобілі.
  • В Олександрівці, Краматорську, Ямполі та Іллінівці по одній пораненій особі.
  • Значні руйнування зафіксовано в Слов'янську (5 багатоповерхівок, підприємство) та Очеретиному (3 багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі).
У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, 10 – поранені фото 2
фото: Вадим Філашкін

Як зазначив Вадим Філашкін, у Сіверську одна людина поранена, пошкоджено два будинки.

Загалом з прифронтових населених пунктів евакуйовано 1001 людину, серед них — 109 дітей.

Читайте також:

Теги: Донеччина війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова КНР Сі Цьзінпін фактично підтримує Росію у війні з Україною. Але при цьому намагається грати на кількох дошках
Китай-«миротворець». Яку гру з Україною затіяв Пекін інтерв’ю
28 серпня, 20:30
У Волгограді після атаки дронів спалахнув нафтопереробний завод
У Волгограді після атаки дронів спалахнув нафтопереробний завод
19 серпня, 06:23
У ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область
Вогонь охопив новий резервуар: Новошахтинський НПЗ палає третю добу (відео)
23 серпня, 11:07
Чоловік захисниці теж є військовослужбовцем, танкістом
Мінометниця і мама двох доньок загинула у Запорізькій області. Згадаймо Ольгу Сердюк
30 серпня, 09:00
25-річний старший солдат Сил спеціальних операцій Юрій Шевчук загинув під час виконання бойового завдання на сумському напрямку
Поліг під час виконання бойового завдання на сумському напрямку. Згадаймо Юрія Шевчука
29 серпня, 09:00
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
27 серпня, 16:16
Металургія Росії зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну
Металургія Росії зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну
1 вересня, 03:51
Лавров зробив заяву про переговори з Україною
Лавров зробив заяву про переговори з Україною
3 вересня, 01:59
Дуда впевнений, що реакція Польщі на вторгнення російських дронів була адекватною
Експрезидент Польщі Дуда пояснив, чому для збиття дронів підняли дорогі літаки
Вчора, 15:34

Події в Україні

У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, 10 – поранені
У Костянтинівці внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, 10 – поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року
Келлог розповів, чи може в Україні бути «в'єтнамський сценарій» війни
Келлог розповів, чи може в Україні бути «в'єтнамський сценарій» війни
Втрати ворога станом на 14 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Келлог визнав Україну світовим лідером у технологіях дронів
Келлог визнав Україну світовим лідером у технологіях дронів
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua