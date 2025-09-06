Головна Думки вголос Валерій Чалий
Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Коаліція охочих: хто реально готовий захищати Україну

Бажаючі, охочі, рішучі: хто справді допоможе Україні?
фото: depositphotos.com

Хто насправді вступить у боротьбу

З легкої руки українських політичних коментаторів і медіа єдину коаліцію, що створюється на підтримку України у новому форматі (coalition of the willing), назвали по-різному у перекладі українською мовою, аж у трьох варіантах: бажаючі, охочі, рішучі.

Парадоксально, але це навіть ближче до істини, адже три групи там чітко прослідковуються вже зараз.

  1. Бажаючі – ті, хто хоче допомагати Україні, якщо основний тягар будуть нести охочі.
  2. Охочі – ті, хто розуміє, що треба допомагати Україні максимально вже зараз, бо в іншому випадку – війна прийде до їх кордонів.
  3. Рішучі – ті ж охочі, але при умові участі США.

Насправді, це відображає ситуацію, що склалася: розуміння, що треба робити і неготовність та розбіжності у рішучості піти на сміливі, важкі, але безальтернативні кроки.

Не важливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова у рамках колективної самооборони вступити негайно у війну на боці України проти агресора, а потім – примусила його до миру.

Тобто, без участі військ, включно з повітряним, морським, наземним, компонентом, обміну розвідданими та повного економічного ембарго й примусу до капітуляції – всі ці «гарантії безпеки» насправді не гарантії, а продовження лінії на допомогу Україні, хоча й масштабовану.

Звісно – це вже прогрес. Але в такій динаміці переходу бажання в рішучість можна й не встигнути виграти й захистити себе, включившись максимально в протидію агресору вже зараз, хоча потенціал для цього очевидно є.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
