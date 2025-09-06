Путін ще не усвідомив необхідності миру. Карні закликав до максимального тиску на Росію

Канадський прем'єр-міністр розкритикував заяву російського диктатора та закликав до «максимального тиску» на Росію

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава та її союзники повинні підтримувати «максимальний тиск» на Росію. Ця заява пролунала після того, як російський диктатор Володимир Путін пригрозив завдати ударів по іноземним військам у разі їхнього розміщення в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СВС.

Під час пресконференції в Міссіссозі (Онтаріо) Марк Карні зазначив, що Путін «ще не усвідомив необхідності миру». За словами канадського лідера, саме російський диктатор є причиною війни та вбивств, і він «не збирається диктувати умови миру».

За словами Карні, тиск на Москву має включати запровадження нових санкцій, забезпечення озброєння українських сил та підтримку України після припинення вогню.

Прем'єр-міністр підкреслив, що наступний пакет санкцій вже готується союзниками України.

Агентство Associated Press повідомило, що Путін у п'ятницю заявив, що будь-які іноземні війська, розгорнуті в Україні, будуть розглядатися як «законні цілі» для російських сил. Крім того, він відкинув ідею миротворчих сил в Україні, зазначивши, що Москва дотримуватиметься мирного договору.

Водночас, за словами речника Карні, Канада готова надати «пряму та масштабовану військову допомогу» Україні після припинення вогню. Після зустрічі союзників, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що 26 країн-союзників Києва зобов'язалися розгорнути «сили підтримки» після укладення мирної угоди, які будуть розміщені на суші, у повітрі чи на морі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ «вважатиме законними цілями для ураження будь-які війська на території України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Диктатор зауважив, що РФ поважатиме гарантії безпеки, які мають бути розроблені для Росії та України. Зокрема, він додав, що нібито «сенсу перебування іноземних військових в Україні після домовленості про стабільний мир немає».