Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін ще не усвідомив необхідності миру. Карні закликав до максимального тиску на Росію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Путін ще не усвідомив необхідності миру. Карні закликав до максимального тиску на Росію
Прем'єр-міністр підкреслив, що наступний пакет санкцій вже готується союзниками України
колаж: glavcom.ua

Канадський прем'єр-міністр розкритикував заяву російського диктатора та закликав до «максимального тиску» на Росію

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава та її союзники повинні підтримувати «максимальний тиск» на Росію. Ця заява пролунала після того, як російський диктатор Володимир Путін пригрозив завдати ударів по іноземним військам у разі їхнього розміщення в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СВС.

Під час пресконференції в Міссіссозі (Онтаріо) Марк Карні зазначив, що Путін «ще не усвідомив необхідності миру». За словами канадського лідера, саме російський диктатор є причиною війни та вбивств, і він «не збирається диктувати умови миру».

За словами Карні, тиск на Москву має включати запровадження нових санкцій, забезпечення озброєння українських сил та підтримку України після припинення вогню.

Прем'єр-міністр підкреслив, що наступний пакет санкцій вже готується союзниками України.

Агентство Associated Press повідомило, що Путін у п'ятницю заявив, що будь-які іноземні війська, розгорнуті в Україні, будуть розглядатися як «законні цілі» для російських сил. Крім того, він відкинув ідею миротворчих сил в Україні, зазначивши, що Москва дотримуватиметься мирного договору.

Водночас, за словами речника Карні, Канада готова надати «пряму та масштабовану військову допомогу» Україні після припинення вогню. Після зустрічі союзників, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що 26 країн-союзників Києва зобов'язалися розгорнути «сили підтримки» після укладення мирної угоди, які будуть розміщені на суші, у повітрі чи на морі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ «вважатиме законними цілями для ураження будь-які війська на території України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Диктатор зауважив, що РФ поважатиме гарантії безпеки, які мають бути розроблені для Росії та України. Зокрема, він додав, що нібито «сенсу перебування іноземних військових в Україні після домовленості про стабільний мир немає».

Читайте також:

Теги: путін Марк Карні Канада росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У студентські роки Бронніков захоплювався баскетболом
Боронив Україну з 2014 року. Згадаймо Олександра Броннікова
31 серпня, 09:00
Чоловік підозрюваної Володимир Крупа наполягав: гора готівки у його оселі та у кабінеті дружини – гроші від ведення бізнесу
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
28 серпня, 15:31
За даними супутникових даних, було уражено два ключові радари
Атака на аеродром у Воронежі: супутник показав наслідки удару по радарах та Су-24
27 серпня, 17:08
Геологиня виявила найдавнішу воду у світі глибоко в шахті, а потім спробувала її на смак
Знайдено воду віком 2 мільярди років: що вона «розповіла» про Землю
27 серпня, 13:51
Пожежа внаслідок удару по одному з російський нафтопереробних заводів
Українські удари по НПЗ спричинили паливну кризу в Росії – FT
21 серпня, 16:33
У Мукачеві виникла масштабна пожежа
Атака на Мукачево: кількість постраждалих зросла
21 серпня, 09:47
На Одещині є влучання
Окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині: є постраждала
20 серпня, 06:36
Трамп провів телефонну розмову з Путіним
Хто був разом з Трампом під час дзвінка Путіну: Білий дім показав фото
19 серпня, 05:34
Ведуча улюбленого каналу Трампа озвучила наратив Путіна, що призвів до війни
Ведуча улюбленого каналу Трампа озвучила наратив Путіна, що призвів до війни
12 серпня, 03:37

Політика

Путін ще не усвідомив необхідності миру. Карні закликав до максимального тиску на Росію
Путін ще не усвідомив необхідності миру. Карні закликав до максимального тиску на Росію
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
Ще одна країна відмовилась відправляти свої війська в Україну
Ще одна країна відмовилась відправляти свої війська в Україну
Посол Німеччини в Україні йде з посади, щоб очолити німецьку розвідку
Посол Німеччини в Україні йде з посади, щоб очолити німецьку розвідку
Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви
Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви
Пентагон провів ребрендинг: «Міністерство війни» тепер на вивісках та в соцмережах
Пентагон провів ребрендинг: «Міністерство війни» тепер на вивісках та в соцмережах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
7775
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
4102
55-річна Ірина Білик заговорила про заміжжя та кардинально змінила зачіску
2652
У Києві чоловік щоранку грав гімн на тромбоні, а коли переїжджав – сусіди вийшли його віддячити
2205
На посольстві Данії у Києві приспущено прапори

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua