У Харкові спалахнула пожежа внаслідок російської атаки: є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Харкові спалахнула пожежа внаслідок російської атаки: є постраждалі
Троє людей постраждали у Харкові
На місці прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги

Російська терористична армія вдарила по Слобідському районі Харкова. Спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що внаслідок російської атаки постраждали троє людей. На місці прямують підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу відомо про 13 поранених, серед них двоє дітей. Постраждалі внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя продовжують звертатися за допомогою медиків.

Також у Запоріжжі виникли масштабні пожежі. Вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.

Зокрема, цієї ночі Сумську громаду атакували ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання, триває ліквідація наслідків.

Як повідомлялося, російські окупанти вдарили по фермерському господарству в Чорноморській громаді на Миколаївщині. Через російський обстріл загинув працівник підприємства.

До слова, уночі 16 вересня на Київщині внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру.

війна Харків

