Втрати ворога станом на 15 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 61698 одиниць автомобільної техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 15 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 15 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 15 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 1095520 (+910) осіб,

танків ‒ 11184 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 23269 (+2) од,

артилерійських систем – 32784 (+35) од,

РСЗВ – 1488 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1217 (+0) од,

літаків – 422 (+0) од,

гелікоптерів – 341 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59409 (+323),

крилаті ракети ‒ 3718 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 61698 (+84) од,

спеціальна техніка ‒ 3965 (+1).

Втрати ворога у війні станом на 15 вересня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Як відомо, триває 1300-й день повномасштабної війни в Україні.