Втрати ворога станом на 15 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 15 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 15 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 15 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 1095520 (+910) осіб,
- танків ‒ 11184 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23269 (+2) од,
- артилерійських систем – 32784 (+35) од,
- РСЗВ – 1488 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1217 (+0) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 341 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59409 (+323),
- крилаті ракети ‒ 3718 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61698 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 3965 (+1).
Як відомо, триває 1300-й день повномасштабної війни в Україні.
