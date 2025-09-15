Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 15 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 61698 одиниць автомобільної техніки
фото: Генштаб/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 15 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 15 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 15 вересня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1095520 (+910) осіб,
  • танків ‒ 11184 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23269 (+2) од,
  • артилерійських систем – 32784 (+35) од,
  • РСЗВ – 1488 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1217 (+0) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 341 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 59409 (+323),
  • крилаті ракети ‒ 3718 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61698 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3965 (+1).
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Як відомо, триває 1300-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: втрати Генштаб фронт війна

