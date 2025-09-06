Головна Країна Події в Україні
Представник ГУР відповів, чи можливий мир до кінця 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
За словами Юсова, на перебіг війни впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники
ГУР: Україна зі свого боку робить усе можливе для якнайшвидшого завершення війни

Повномасштабна війна, яку Російська Федерація розпочала проти України, може завершитися до кінця 2025 року. Проте для цього має співпасти низка ключових факторів. Як пише «Главком», представник ГУР Андрій Юсов в інтерв’ю для «Новини.LIVE» пояснив, які умови потрібні для завершення війни.

За словами Юсова, на перебіг війни впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники, а ймовірність її завершення до кінця 2025 року є лише одним із можливих сценаріїв. Він наголосив, що для цього необхідне поєднання кількох умов:

  • Посилення тиску на державу-агресора.
  • Зростання оборонної, економічної та іншої допомоги Україні.
  • Жорсткіша санкційна політика з боку міжнародних партнерів.

Крім того, Андрій Юсов підкреслив, що ключову роль у цій перспективі відіграє здатність українських Сил безпеки та оборони стримувати ворога, а також успіхи дипломатії у веденні переговорів та стійкість суспільства.

Представник розвідки додав, що Україна зі свого боку робить усе можливе для якнайшвидшого завершення війни. Головною умовою Києва залишається досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не обмежується керівними функціями, а особисто бере участь у бойових операціях. Як пише «Главком», представник ГУР Андрій Юсов в інтерв’ю для «Новини.LIVE» пояснив, коли це відбувається.

За словами Юсова, Буданов – це не просто командир, який віддає накази, а справжній лідер, який у складні моменти стає поруч зі своїми людьми.

До слова, російська промисловість щомісяця виробляє близько 2700 дронів-камікадзе типу «шахед», що становить значну загрозу для системи протиповітряної оборони України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю для «Новини.LIVE», пише «Главком».

Юсов зазначив, що крім ударних безпілотників, Росія також виготовляє «обманки» – дрони без бойових частин, які, хоча й не завдають безпосередньої шкоди, змушують українських військових витрачати цінні ресурси на їх перехоплення.

Теги: ГУР війна

Представник ГУР відповів, чи можливий мир до кінця 2025 року
