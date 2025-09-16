Звільнено прокурора-інваліда з Хмельницького, який систематично відмовлявся підтверджувати групу

Рішення ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула прокурора окружної прокуратури Хмельницького Олександра Терлецького до дисциплінарної відповідальності та наклала на нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Комісії від 10 вересня.

Згідно з текстом рішення, у березні 2019 року прокурор Терлецький оформив ІІ групу інвалідності (безтерміново). Пізніше він почав отримувати пенсію по інвалідності. Зокрема, за 2022 рік – 238,3 тис. грн, 2023 рік – 251,1 тис. грн, 2024 рік – 277,9 тис. грн.

Персона Терлецького викликала зацікавленість в Офісу генпрокурора після МСЕК-скандалу з Тетяною Крупою та появи фактів про велику кількість осіб із інвалідністю серед прокурорів Хмельниччини. Зокрема, до Офісу генпрокурора надійшов лист від Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ про необхідність забезпечити прибуття для проходження обстеження в умовах стаціонару медичного закладу окремих прокурорів Хмельницької обласної прокуратури. Серед них було вказано й прізвище прокурора Терлецького.

Однак прокурор двічі (у грудні 2024 року і січні 2025 року) проігнорував виклики до медичної установи.

У письмових поясненнях Олександр Терлецький зазначив: перевірка обґрунтованості рішень, прийнятих експертними командами або МСЕК, проводиться на підставі постанови слідчого, прокурора або ухвали суду. Однак таких документів йому ніхто не надавав. Самі ж листи про прибуття до медичного закладу для обстеження, на думку прокурора, містили рекомендаційний характер.

Крім того, адвокат Терлецького наполягав на закритті дисциплінарної скарги, оскільки вона стосується виключно приватного життя і здоров’я його клієнта.

«Терлецький обрав саме пасивний варіант, не реагувати на виклики та не їхати на обстеження. Така модель поведінки була зумовлена суб’єктивною думкою прокурора, що у разі, якщо він поїде на обстеження за викликами, група інвалідності йому може бути скасована», – пояснив адвокат, слова якого цитуються у рішенні дисциплінарної комісії.

Разом з тим, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів отримала несподівані факти від Хмельницького об’єднаного міського ТЦК та СП. Як з’ясувалося, Олександр Терлецький перебуває на військовому обліку і визнаний військово-лікарською комісією придатним до військової служби. Що стосується інформації про ІІ групу інвалідності у прокурора, то обласний ТЦК та СП не володіє такими даними.

«Неповідомлення ТЦК та СП щодо наявної групи інвалідності і одночасне перебування в статусі військовозобов’язаного чи броньованого – є порушенням порядку обліку, що для прокурора є етично недопустимим поняттям та має вигляд зловживання або службової недбалості. Такі дії Терлецького О.Ц. можуть стати підставою для втрати довіри не лише до статусу прокурора в контексті доброчесності, а й до статусу військовослужбовця як такого», – йдеться у висновку дисциплінарної комісії.

Прокурорська комісія додала, що поведінка Терлецького «дискредитує органи прокуратури, спричиняє підриву суспільної довіри до державної інституції, формує враження про толерування корупційних ризиків всередині системи, особливо у період дії особливого правового режиму – воєнного стану».

Рішення дисциплінарної комісії Терлецький може оскаржити до суду або до Вищої ради правосуддя протягом місяця.

Як повідомляв «Главком», у липні 2025 року прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт через незаконне отримання статусу інвалідності прокурором. За словами генпрокурора Руслана Кравченка, 31 липня 2020 року заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області отримав висновок лікаря про задовільний стан здоров’я. Однак у ту ж добу, звернувшись до голови Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії №2, отримав повний пакет документів і отримання ІІ групи інвалідності.