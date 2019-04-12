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    Суспільство

    На Донеччині розслідують «аномально» високу явку на 48 дільницях

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    Явка на 48 дільницях перевищила середньообласну у п'ять разів - На Донеччині розслідують «аномально» високу явку на 48 дільницях
    Явка на 48 дільницях перевищила середньообласну у п'ять разів

    Під час моніторингу інтернет-ресурсів поліція виявила інформацію про завищення кількості голосів на користь одного з кандидатів у президенти

    Поліція Донеччини розпочала кримінальне провадження за повідомленням про ймовірну фальсифікацію виборів на 48 дільницях.

    Про це повідомили в поліції Донецької області.

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    «Поліція Донеччини розпочала кримінальне провадження за повідомленням про ймовірну фальсифікацію виборів на 48 дільницях... Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 158 Кримінального кодексу України (Підробка або незаконне виготовлення чи використання виборчих документів)», - йдеться у повідомленні.

    Зазначено, що під час моніторингу інтернет-ресурсів поліцейськими було виявлено публікацію з інформацією про завищення кількості голосів на користь одного з кандидатів у президенти. У виявленій публікації йдеться про «аномально» високу явку та кількість голосів за одного з кандидатів у президенти на 48 виборчих дільницях: на 9 - 100% - явка виборців, решта 39 - понад 90%.

    Повідомляється, що це майже у 5 разів перевищує середньообласний показник.

    За вказаною інформацією розпочато розслідування.

    Результати голосування на вказаних виборчих дільницях будуть перевірені у рамках досудового розслідування.

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