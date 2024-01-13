Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Франківщині подружжя прожило 67 років у шлюбі і померло в один день

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Франківщині подружжя прожило 67 років у шлюбі і померло в один день
Михайло та Параска Волочій
фото: Bogo news

Михайло Волочій народився 1927 року та на чотири роки був старший за дружину

На Івано-Франківщині, у селі Космач, 9 січня 2024 року в один день померла сімейна пара Волочій – Михайло і Параска. Вони прожили в шлюбі 67 років. Похорон подружжя відбувся 11 січня – у день народження жінки. Про це пише Bogo news. 

У Михайла і Параски є один син, двоє онуків та двоє правнуків.

Михайло Волочій народився 1927 року та на чотири роки був старший за Параску. Також він був найстаршим чоловіком в селі.

«Познайомились вони у місті на базарі на Штефана. Довго не зустрічалися, одразу згодилися і одружилися. Спочатку жили у жінки дома, а потім побудували свою хату. Весілля було два дні. У перший день увечері приходили шити вінки з барвінку. Молоду колись дуже файно завивали. На віночок купляли ще завушниці, голова вся була у стрічках по два метри, тоді хустка і рантух. Після того разом з молодим і музиками йшли до шлюбу», – розповідала Параска у своєму інтервʼю декілька років тому.

Михайло та Параска Волочій в день весілля
Михайло та Параска Волочій в день весілля
фото: Bogo news

Параска Волочій 30 років пропрацювала у колгоспі, а 13 років по сезонах. Михайла в селі знали, як доброго майстра. Він тесав дерева на будинки. А у Станіславі клав водопровід та каналізацію.

Нагадаємо, у родині української співачки Ірини Федишин сталася трагедія

Теги: весілля похорон день народження Івано-Франківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частіше всього українці гуглили інформацію щодо ватажка російських найманців
Ким з людей, які померли у 2023 році, цікавились українці у Google: топ прізвищ
12 грудня, 2023, 13:36
З жовтня 2023 року в Україні зареєстрували майже 80 тис. випадків захворювання на Covid-19
Головний санлікар розповів, скільки українців померли від Covid-19 за останні тижні
8 грудня, 2023, 15:23
Медик за «винагороду» готував і видавав тіла померлих осіб їхнім родичам
На Кіровоградщині патологоанатом заробляв на померлих
18 листопада, 2023, 07:56

Суспільство

Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
На Франківщині подружжя прожило 67 років у шлюбі і померло в один день
На Франківщині подружжя прожило 67 років у шлюбі і померло в один день
Мобілізація жінок: бойова медикиня пропонує відправити на фронт 100 тисяч українок
Мобілізація жінок: бойова медикиня пропонує відправити на фронт 100 тисяч українок
«Можна оскаржити в судах». Експерт оцінив вимогу довідок від ТЦК на кордоні
«Можна оскаржити в судах». Експерт оцінив вимогу довідок від ТЦК на кордоні
На фронті загинув син священника з Тернопільщини. Згадаймо Василя Здеба
На фронті загинув син священника з Тернопільщини. Згадаймо Василя Здеба
Артисти, які захищають Україну на фронті, прийшли попрощатися з Віталієм Білоножком
Артисти, які захищають Україну на фронті, прийшли попрощатися з Віталієм Білоножком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Байден нарешті показав силу – свою і Америки
22K
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
18K
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)
13K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Перерахунок пенсій: хто залишиться без березневої індексації
12K
Російський суд заборонив «Нафтогазу» сперечатися з «Газпромом» у міжнародному арбітражі

Новини

Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua