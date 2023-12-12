Ким з людей, які померли у 2023 році, цікавились українці у Google: топ прізвищ

Найбільше запитів було про ватажка російських найманців Євгена Пригожина

Google наприкінці року опублікував підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів щодо людей, які пішли назавжди у 2023 році.

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Найбільше запитів було про ватажка російських найманців Євгена Пригожина, співачку Ніну Матвієнко та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Крім того, українці цікавилися російським пропагандистом Владленом Татарським та російським художником Валентином Юдашкіним. У рейтингу Google фінурує відомий актор Меттью Перрі, італійський співак Тото Кутуньйо та український шоумен Сергій Сивохо.

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Також українці цікавилися у поточному році грузинським співаком Вахтангом Кікабідзе та американською співачкою Тіною Тернер.

До слова, Google опублікував рейтинг персон, інтерес до яких зростав в Україні протягом поточного року. Його очолив міністр оборони України Рустем Умєров. До першої трійки рейтингу також увійшли Спартак Суббота та ексрадник голови Офіса президента Олексій Арестович. Крім того, українці цікавилися боксером Олександром Усиком та російським диктатором Володимиром Путіним.

Також Google опублікував топ найбільш популярних серед українців пошукових запитів за 2023 рік. В більшості випадків вони були пов’язані з війною. За даними компанії, першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог». На другому місці розташований запит «Графік відключення світла», а на третьому – Пригожин.