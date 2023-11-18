На Кіровоградщині патологоанатом заробляв на померлих

Лікар вимагав кошти за послуги, які не є платними

Завідувач патологоанатомічного відділення в Олександрії Кіровоградської області незаконно отримував гроші від родичів померлих за безоплатні послуги. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

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«Прокурори затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно завідувача патологоанатомічного відділення за вимагання грошових коштів у родичів померлих по суті за безкоштовні послуги», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, завідувач патологоанатомічного відділення міської лікарні місті Олександрія, разом з медичною сестрою установи, за «винагороду» готували та видавали тіла померлих осіб їхнім родичам.

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«Родичі під час вирішення питань, пов’язаних із організацією поховань, перебували у подавленому психологічному стані, і не вступали у конфлікти із установами, які задіяні у процесі зберігання трупу та його поховання», – зазначають в прокуратурі.

Фігуранти справи вимагали неправомірну вигоду за видачу лікарського свідоцтва про смерть, прискорення розтину, підготовку тіл до поховання, які є безкоштовними у закладі. Додатково ще пропонували непередбачені послуги перукаря, косметолога та бальзамування. Таку роботу оцінювали від 2 до 5 тис грн.

Медику інкримінують ч.1,3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкцією статті передбачено до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

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