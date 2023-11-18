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На Кіровоградщині патологоанатом заробляв на померлих

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Кіровоградщині патологоанатом заробляв на померлих
Медик за «винагороду» готував і видавав тіла померлих осіб їхнім родичам
фото з відкритих джерел

Лікар вимагав кошти за послуги, які не є платними

Завідувач патологоанатомічного відділення в Олександрії Кіровоградської області незаконно отримував гроші від родичів померлих за безоплатні послуги. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

«Прокурори затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно завідувача патологоанатомічного відділення за вимагання грошових коштів у родичів померлих по суті за безкоштовні послуги», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, завідувач патологоанатомічного відділення міської лікарні місті Олександрія, разом з медичною сестрою установи, за «винагороду» готували та видавали тіла померлих осіб їхнім родичам. 

«Родичі під час вирішення питань, пов’язаних із організацією поховань, перебували у подавленому психологічному стані, і не вступали у конфлікти із установами, які задіяні у процесі зберігання трупу та його поховання», – зазначають в прокуратурі.

Фігуранти справи вимагали неправомірну вигоду за видачу лікарського свідоцтва про смерть, прискорення розтину, підготовку тіл до поховання, які є безкоштовними у закладі. Додатково ще пропонували непередбачені послуги перукаря, косметолога та бальзамування. Таку роботу оцінювали від 2 до 5 тис грн.

Медику інкримінують ч.1,3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкцією статті передбачено до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Нагадаємо, фермер зі Стрийського району Львівської області наймав працівників на роботу, не платив їм зарплату й утримував у неналежних умовах. 

Теги: прокуратура гроші послуги поховання Олександрія

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