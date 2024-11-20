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У Києві загинув американський парамедик і військовий Майк Меолі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві загинув американський парамедик і військовий Майк Меолі
Майк мріяв розвивати тактичну медицину, впроваджувати найкращі практики на полі бою та у навчанні
фото з відкритих джерел

Майк твердо вірив, що найкраща тактична медицина сьогодні створюється саме в Україні

Унаслідок важкого ДТП У Києві загинув американський військовий та парамедик, який зробив значний внесок у розвиток тактичної медицини в Україні, Майк Меолі. Його життя обірвалася внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє Pulse.

«Унаслідок важкого ДТП у Києві загинув Майк Меолі. Майк був відданим другом України та справжнім фанатом тактичної медицини. Завдяки його внеску, як афілійованого викладача, сьогодні в Україні функціонує мережа авторизованих NAEMT тренінгових центрів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Майк мріяв розвивати тактичну медицину, впроваджувати найкращі практики на полі бою та у навчанні.

Як пише Pulse, особливий внесок Майка полягав у тому, що він твердо вірив – найкраща тактична медицина сьогодні створюється саме в Україні. Він наголошував, що українці здатні самостійно навчати себе та передавати досвід іншим.  

Зранку понеділка, 4 листопада, у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки, автобуса та двох легкових автівок, унаслідок чого є загиблий і поранені.

Нагадаємо, в Обухівському районі Київської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі трьох автомобілів постраждали дев'ятеро людей, зокрема 10-річна дитина

Теги: ДТП США медицина вантажівки українці парамедики медик дитина

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