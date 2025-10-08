Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?

Путін намагається у своїй війні проти України використовувати Китай, що суперечить міжнародним інтересам Китаю

Китай сильно ризикує, допомагаючи Путіну в гібридній війні проти Європи. Адже Європа, під час прихованої торговельної війни між США і Китаєм, залишається основним торговельним партнером і ринком збуту товарів. Участь Пекіна в гарячій війні Росії проти України і в гібридній війні Росії проти Європи може ще сильніше зблизити Путіна з Китаєм, але погіршить міжнародні відносини з ЄС.

Вже те, що Китай переслідує стратегію «озброєного нейтралітету» проти нападу путінської Росії на Україну, різко знижує миротворчий авторитет Китаю в світі. Перетворюючи путінську Росію на свою зону впливу, Китай закриває очі на агресію Росії проти України. Байдужість Китаю до війни Росії в Україні вражає своїм цинізмом і зарозумілістю.

Китай вже зацікавлений у подальшому ослабленні путінської Росії в ході провальної війни в Україні, але втягування Пекіна в конфлікт Москви з Європою є великою геополітичною помилкою Китаю. Виходить, що Путін використовує Китай більше, ніж Пекін Москву.

На Алясці Путін вже намагався скоординувати свої антиєвропейські та антиукраїнські стратегії з позицією американського президента Трампа, якого завжди дратувала Європа, але з цього нічого не вийшло. Трамп змусив Європу допомагати Україні, але він тільки збільшив і зміцнив європейську суверенність, хоча і знизив її безпеку перед російською загрозою.

Тепер Путін намагається у своїй війні проти України використовувати Китай, що суперечить міжнародним інтересам Китаю як світової держави.