Головна Думки вголос Віктор Небоженко
search button user button menu button
Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Getty Images

Путін намагається у своїй війні проти України використовувати Китай, що суперечить міжнародним інтересам Китаю

Китай сильно ризикує, допомагаючи Путіну в гібридній війні проти Європи. Адже Європа, під час прихованої торговельної війни між США і Китаєм, залишається основним торговельним партнером і ринком збуту товарів. Участь Пекіна в гарячій війні Росії проти України і в гібридній війні Росії проти Європи може ще сильніше зблизити Путіна з Китаєм, але погіршить міжнародні відносини з ЄС.

Вже те, що Китай переслідує стратегію «озброєного нейтралітету» проти нападу путінської Росії на Україну, різко знижує миротворчий авторитет Китаю в світі. Перетворюючи путінську Росію на свою зону впливу, Китай закриває очі на агресію Росії проти України. Байдужість Китаю до війни Росії в Україні вражає своїм цинізмом і зарозумілістю.

Китай вже зацікавлений у подальшому ослабленні путінської Росії в ході провальної війни в Україні, але втягування Пекіна в конфлікт Москви з Європою є великою геополітичною помилкою Китаю. Виходить, що Путін використовує Китай більше, ніж Пекін Москву.

На Алясці Путін вже намагався скоординувати свої антиєвропейські та антиукраїнські стратегії з позицією американського президента Трампа, якого завжди дратувала Європа, але з цього нічого не вийшло. Трамп змусив Європу допомагати Україні, але він тільки збільшив і зміцнив європейську суверенність, хоча і знизив її безпеку перед російською загрозою.

Тепер Путін намагається у своїй війні проти України використовувати Китай, що суперечить міжнародним інтересам Китаю як світової держави.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Китай війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета Tomahawk
США переживають, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні – Axios
Сьогодні, 04:56
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року
2 жовтня, 08:51
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 1 жовтня 2025 року
1 жовтня, 08:17
Де брати кошти, зараз як ніколи є актуальною для РФ
Військовий комунізм 2.0: путінський режим пожирає активи заможних росіян
26 вересня, 20:03
Після провалу низки операцій у 2022–2023 роках Лапіна звинувачували у поганій координації
Скандального генерала РФ Лапіна вигнали з армії
21 вересня, 13:07
Україна готує ще п'ять продуктів до виходу на ринок Китаю
Україна готує ще п'ять продуктів до виходу на ринок Китаю
19 вересня, 05:06
У 2014–2015 роках захисник брав участь в АТО
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олександра Ворощука
15 вересня, 09:00
Станом на вересень 2025 року Сили оборони України контролюють близько 33% територій Донецької області
Донецька область – пріоритет: окупанти намагаються активізувати наступ, ЗСУ дають відсіч
13 вересня, 13:20
Вілсон: Я закликаю президента Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які збанкрутують російську військову машину
Конгресмен-республіканець звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі
10 вересня, 05:16

Віктор Небоженко

Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?
Хто кого використовує: Китай Путіна чи навпаки?
Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
Історичний результат саміту ШОС у Китаї. Ні слова про Україну
Трамп сам дав Китаю карти для великої гри
Трамп сам дав Китаю карти для великої гри
Путін програв війну і тягне Росію у прірву
Путін програв війну і тягне Росію у прірву
Карма Росії
Карма Росії
Дві історичні помилки путінської Росії
Дві історичні помилки путінської Росії

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua