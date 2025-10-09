Висвітлював події Євромайдану. Помер фоторепортер Дмитро Стойков

Медійник тривалий час боровся з раком мозку

Помер фоторепортер і режисер Дмитро Стойков. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фотокореспондента Романа Петушкова.

У серпні медійник збирав кошти на новий курс лікування й розповів, що бореться з раком мозку уже 11 років. У 2022 році йому зробили операцію, проте через специфіку новоутворення пухлину видалили лише частково.

У свій час Стойков співпрацював з різними медіа та проєктами, знімав для агентств. Він устиг зняти, як увечері 8 грудня 2013 року повалили пам’ятник Володимиру Леніну на Бесарабській площі в Києві. Повалення монумента запустило аналогічні акції по всій Україні, які одержали народну назву «Ленінопад». Крім того, Стойков разом з Олександром Течинським та Олексієм Солодуновим створили документальний фільм «Усе палає» про події Євромайдану.

Прощання з медійником відбудеться в Києві 10 жовтня, о 13:30, на Байковому кладовищі в ритуальній залі біля крематорію.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі у центрі Києва 8 жовтня попрощалися зі співзасновником порталу «Наші гроші», журналістом та редактором Олексою Шалайським. Віддати шану Олексі Шалайському, який помер 4 жовтня від хвороби серця, прийшли його рідні, друзі, колеги.

Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів, відомим своєю принциповою позицією у викритті політичної корупції та непрозорих схем у владі.