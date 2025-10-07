Трамп зробив чергову заяву про війну в Україні

Трамп: Це безумство – просто безумство. Я думав, що це буде одним із простіших конфліктів

Дональд Трамп вважає війну в Україні дуже складною та думає, що навіть на Близькому Сході легче врегулювати конфлікт

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України може виявитися навіть складнішим, ніж досягнення миру на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву під час зустрічі з прем’єром Канади Марком Карні.

Трамп зазначив, що угода про мир на Близькому Сході вже близька до укладення. За його словами, після того як у цьому регіоні загинули «десятки мільйонів людей», з’явився шанс на припинення війни.

Водночас американський президент наголосив, що бойові дії між Росією та Україною тривають. Минулого тижня, за його словами, було вбито 7 812 осіб, переважно військових.

«Це безумство – просто безумство. Я думав, що це буде одним із простіших конфліктів. У мене хороші стосунки з Путіним і я вважав, що питання можна буде владнати. Але я дуже розчарований у ньому. Здавалося, що все можна вирішити легко, однак, можливо, це навіть складніше, ніж Близький Схід», – сказав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «майже прийняв рішення» про передачу Україні ракет Tomahawk.

За словами Трампа, рішення про відправлення ракет «практично ухвалено», однак він хоче спершу переконатися, як саме Україна їх використовуватиме.

«Думаю, я хочу з’ясувати, що вони з ними зроблять, куди відправлять, мабуть. Мені потрібно було б поставити це запитання», – зазначив він.

Як відомо, Володимир Зеленський просив дозволу у США на продаж ракет Tomahawk. У разі отримання такої зброї українські військові будуть бити по енергетичних та військових об'єктах РФ у відповідь на удари по українській інфраструктурі.

За словами президента, Трамп підтримав удари України по енергетиці та військових об'єктах РФ, якщо вона буде бити по енергосистемі України. Ракета Tomahawk має дальність 2500 км, що більше, ніж будь-яка зброя, яку західні країни передавали Україні.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Це перший випадок, коли США надають сприяння українським ударам по енергетичних об’єктах в глибокому тилу Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції.

До слова, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.