Що вирішить долю війни в Україні: прогноз від WSJ

У нинішньому форматі бойові дії можуть тривати ще кілька років

Революція дронів на російсько-українському фронті зробила неможливими повторення швидких проривів військ на стратегічну глибину ворожої території, як це було у перші дні повномасштабного вторгнення. І оскільки Кремль відмовляється йти на мирні переговори, долю війни вирішить те, чиї економіка і суспільство не витримають першими – України чи Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal (WSJ).

«Відмова Росії від припинення вогню та скасований мирний саміт у Будапешті породили похмуру перспективу того, що війна в Україні триватиме ще роками. Президент Володимир Путін залишається переконаним, що Росія зрештою виснажить свого меншого сусіда, що призведе до краху української економіки та суспільства», – ідеться у публікації.

Видання зазначає, що, попри надії Кремля, ситуація для України далека від поразки. Оскільки стратегічні прориви стали неможливими через фактор дронів, Київ сподівається здобути перемогу, виснажуючи Росію економічно глибокими ударами по нафтогазовій інфраструктурі – життєвій силі військової машини Путіна.

«Українська стратегія, як би смішно це не здавалося, є дзеркальним відображенням стратегії Росії: зробити все можливе, щоб економіка Росії зазнала краху раніше за українську», – каже російський опозиційний політик Ілля Пономарьов, який зараз мешкає у Києві.

Колишній високопоставлений член адміністрації Зеленського, ім’я якого не називається, заявив WSJ, що війна, ймовірно, триватиме ще кілька років, оскільки обидві сторони мають можливість продовжувати боротьбу. На його думку, конфлікт закінчиться або крахом російського імперського проекту, або зникненням незалежної України.

«Ми продовжуємо чекати, що відбудеться політичний колапс Росії, як це сталося з Німеччиною в 1918 році, коли вона програла війну, попри те, що на той час на німецькій землі не було жодного ворожого солдата. Цього колапсу зараз не відбувається. Але рано чи пізно такі речі завжди трапляються», – каже російський економіст Костянтин Сонін, нині професор Школи державної політики Гарріса при Чиказькому університеті.

Як повідомлялося раніше, за підсумками зустрічі у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія «мають зупинитися там, де зараз є», говорячи про лінію фронту.

Тим часом Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом, що фактично означає відмову від підходу президента США Дональда Трампа – припинити бойові дії та «заморозити» лінію фронту на нинішніх позиціях.

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», – пояснив американський лідер.

Після цього Білий дім запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл». Очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив їх розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.