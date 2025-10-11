Головна Країна Події в Україні
Чернігівщина: під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Чернігівщина: під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл
Серед рятувальників ніхто не постраждав
фото: ДСНС Чернігівщини

Унаслідок повторної атаки пошкоджено пожежний автомобіль

На Чернігівщині під час ліквідації наслідків ворожої атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під час ліквідації наслідків влучання безпілотника на території Семенівської громади Новгород-Сіверського району особовий склад підрозділу ДСНС потрапив під повторний обстріл.

Чернігівщина: під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл фото 1

Серед рятувальників ніхто не постраждав.

Чернігівщина: під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл фото 2

Унаслідок повторної атаки пошкоджено пожежний автомобіль місцевої пожежної команди.

Чернігівщина: під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл фото 3

Нагадаємо, увечері, 10 жовтня, близько 22:20 російські терористи вдарили по втомобілі АТ «Чернігівобленерго». Через ворожий удар є поранені та загиблі.

