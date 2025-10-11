Чернігівщина: під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл
Унаслідок повторної атаки пошкоджено пожежний автомобіль
На Чернігівщині під час ліквідації наслідків ворожої атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Під час ліквідації наслідків влучання безпілотника на території Семенівської громади Новгород-Сіверського району особовий склад підрозділу ДСНС потрапив під повторний обстріл.
Серед рятувальників ніхто не постраждав.
Унаслідок повторної атаки пошкоджено пожежний автомобіль місцевої пожежної команди.
Нагадаємо, увечері, 10 жовтня, близько 22:20 російські терористи вдарили по втомобілі АТ «Чернігівобленерго». Через ворожий удар є поранені та загиблі.
