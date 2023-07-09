Зробила зауваження за російський шансон: на Київщині чоловік побив військовослужбовицю

Від отриманих ударів Альбіна впала на асфальт та частково втратила свідомість

Альбіна Литвин звернулася із заявою до правоохоронців

Військову парамедикиню Альбіну «Акулу» Литвин побили. Вона зробила зауваження чоловікові, який слухав російський шансон. Інцидент трапився у селищі Новосілки Фастівського району Київської області. Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

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Військовослужбовиця разом зі своєю подругою приїхала до місцевого магазину, де компанія чоловіків розпивала алкоголь, а поруч стояв автомобіль, з якої лунала російська музика.

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Жінка зробила зауваження, а власник авто почав ображати її нецензурною лайкою. На її слова, що вона повідомить про це в поліцію, чоловік почав бити її кулаками по голові та обличчю.

«Від отриманих ударів я впала на асфальт та частково втратила свідомість. Коли прийшла до тями, то виявила, що у мене розбиті з лівої сторони губи і йшла кров. Невідомого чоловіка тримав його знайомий, щоб він більше не завдавав мені ударів», – розповіла Альбіна.

Вона попросила подругу викликати поліцію. Після цього чоловік сів за кермо своєї машини та поїхав геть.

Військова звернулася із заявою до правоохоронців. У неї зняли побої та зафіксували усі травми.

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Як зазначається, поліцейські встановили особу чоловіка, який здійснив рукоприкладство, та допитали його. Після експертизи побиття справу скерують до суду.

Раніше в Ужгороді п'яний працівник військкомату побив журналістку на очах чоловіка-військового.

Нагадаємо, на Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал.