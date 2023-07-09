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Зробила зауваження за російський шансон: на Київщині чоловік побив військовослужбовицю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зробила зауваження за російський шансон: на Київщині чоловік побив військовослужбовицю
Від отриманих ударів Альбіна впала на асфальт та частково втратила свідомість
фото з відкритих джерел

Альбіна Литвин звернулася із заявою до правоохоронців

Військову парамедикиню Альбіну «Акулу» Литвин побили. Вона зробила зауваження чоловікові, який слухав російський шансон. Інцидент трапився у селищі Новосілки Фастівського району Київської області. Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Військовослужбовиця разом зі своєю подругою приїхала до місцевого магазину, де компанія чоловіків розпивала алкоголь, а поруч стояв автомобіль, з якої лунала російська музика.

Жінка зробила зауваження, а власник авто почав ображати її нецензурною лайкою. На її слова, що вона повідомить про це в поліцію, чоловік почав бити її кулаками по голові та обличчю.

«Від отриманих ударів я впала на асфальт та частково втратила свідомість. Коли прийшла до тями, то виявила, що у мене розбиті з лівої сторони губи і йшла кров. Невідомого чоловіка тримав його знайомий, щоб він більше не завдавав мені ударів», – розповіла Альбіна.

Вона попросила подругу викликати поліцію. Після цього чоловік сів за кермо своєї машини та поїхав геть.

Військова звернулася із заявою до правоохоронців. У неї зняли побої та зафіксували усі травми.

Як зазначається, поліцейські встановили особу чоловіка, який здійснив рукоприкладство, та допитали його. Після експертизи побиття справу скерують до суду.

Раніше в Ужгороді п'яний працівник військкомату побив журналістку на очах чоловіка-військового. 

Нагадаємо, на Хмельниччині працівники військкомату зайшли у будинок до чоловіка та спровокували скандал.

 

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