У Львові прихильники музики Лепса отримали повістки

Спочатку хлопці гучно слухали музику російського виконавця Лєпса, а потім агресивно зреагували на зауваження львівського журналіста

У Львові водій та пасажири авто Range Rover які гучно слухали музику Лепса та агресивно реагували на зауваження, вручили повістки. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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За даними патрульних, ввечері, 8 травня, вони отримали повідомлення про молодиків, які їдуть у Range Rover. Спочатку хлопці гучно слухали музику російського виконавця Лепса, а потім агресивно зреагували на зауваження львівського журналіста.

Пасажир скрутив те позорисько, яке звучало, і намагався прислухатись до того, що я говорю. Коли він розчув моє питання «Чи нормально вам слухати російську музику?», то відразу спробував вибити мені з рук телефон, збив з мене кашкет, а потім намагався вдарити в обличчя. Я ухилився, тому він просто мене «черкнув», – написав про випадок Роман Гурський.

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Поліцейські встановили дані водія, ним виявився 26-річний мешканець Донецької області.

«Патрульні 3-го батальйону зупинили цей транспортний засіб на вулиці Кульпарківській. Поліцейські встановили дані водія, ним виявився 26-річний мешканець Донецької області. Окрім того, з'ясували, що агресивно поводився 20-річний мешканець міста Одеси. Осіб супроводили у Львівське районне управління поліції N°1. Там молодий чоловік отримав від дільничного протокол за хуліганські дії. Їх перевірили на причетність до ворога.

Після завершення усіх дій охоронцями правопорядку, водій та пасажир та їхні друзі отримали повістки від військових», – йдеться у повідомленні.

Чоловік записав відео інциденту та звернувся до поліції. Авто зупинили на вулиці Кульпарківській.

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Нагадаємо, у Києві поліцейські запросили на захід поціновувачів гучного автомобільного дрифту представників військового комісаріату, щоб ті роздали повістки.