Пожежа розпочалася у друкарні на першому поверсі

Рятувальники евакуювали людей та локалізували вогонь

У Москві горить будівля, в якій розташовано офіс пропагандистського телеканалу «Спас». Як повідомляють російські ЗМІ, з дев'ятиповерхівки біля телецентру «Останкіно» на вулиці Академіка Корольова евакуювали людей.

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Інформації про постраждалих поки що немає.

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За даними журналістів, пожежа розпочалася у друкарні на першому поверсі. Рятувальники евакуювали людей та локалізували вогонь.

Нагадаємо, директором та продюсером пропагандистського телеканалу «Спас» є колишня зірка серіалу «Кадети» Борис Корчевніков.

Нагадаємо, російський телеведучий Борис Корчевніков, який нещодавно ридав на камеру через те, що російські чоловіки тікають від мобілізації за кордон, а не мобілізуються на фронт, виплакав нову посаду.