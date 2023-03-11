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У Москві загорівся офіс пропагандистського телеканалу

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Москві загорівся офіс пропагандистського телеканалу
Пожежа розпочалася у друкарні на першому поверсі
фото з відкритих джерел

Рятувальники евакуювали людей та локалізували вогонь

У Москві горить будівля, в якій розташовано офіс пропагандистського телеканалу «Спас». Як повідомляють російські ЗМІ, з дев'ятиповерхівки біля телецентру «Останкіно» на вулиці Академіка Корольова евакуювали людей.

Інформації про постраждалих поки що немає.

За даними журналістів, пожежа розпочалася у друкарні на першому поверсі. Рятувальники евакуювали людей та локалізували вогонь.

Нагадаємо, директором та продюсером пропагандистського телеканалу «Спас» є колишня зірка серіалу «Кадети» Борис Корчевніков.

Нагадаємо, російський телеведучий Борис Корчевніков, який нещодавно ридав на камеру через те, що російські чоловіки тікають від мобілізації за кордон, а не мобілізуються на фронт, виплакав нову посаду.

Теги: фронт кордон рятувальники пожежа

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