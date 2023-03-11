На Миколаївщині чоловік приніс на подвір’я вибуховий снаряд: постраждала дитина (фото)

Боєприпас здетонував у той час, коли хлопчик катався у дворі на самокаті

У селі Лимани а Миколаївській області чоловік приніс на своє подвір'я нерозірваний касетний снаряд, а сам пішов у справах. Боєприпас вибухнув, унаслідок чого постраждав дев’ятирінчий хлопчик. Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

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Зазначається, що спочатку чоловік знайшов снаряд на своєму городі, а потім вирішив віднести й залишити його на подвір’ї.

За словами начальника поліції, боєприпас здетонував у той час, коли хлопчик катався у дворі на самокаті. Дитина отримала осколкові поранення. Шайхет додав, що хлопчика доставили до лікарні. За його життя борються медики.

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Зазначимо, що в разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета, ні в якому разі не чіпайте його та відійдіть від нього принаймні на 100 метрів. Позначте місце палицею, одягом, камінням тощо. Попередьте інших людей поруч та повідомте про знахідку за номерами: 101 – ДСНС, 102 – поліція.

Нагадаємо, раніше МВС повідомляло, що повне розмінування України може тривати понад п'ять років з огляду на те, що для розмінування деокупованого населеного пункту необхідно від 1 до 3 років.

До слова, цього року Україна отримає фінансову допомогу для розмінування територій, що перебувають під українським контролем.